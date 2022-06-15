سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري اطمأن خلاله على صحة سموه
تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه -حفظه الله- متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب المصري الشقيق كل رفعة وازدهار.