سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري اطمأن خلاله على صحة سموه

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري اطمأن خلاله على صحة سموه

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه -حفظه الله- متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب المصري الشقيق كل رفعة وازدهار.