سمو ولي العهد الشيخ مشغل الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري اطمأن خلاله على صحة سموه

15 يونيو، 2022
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه -حفظه الله- متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب المصري الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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