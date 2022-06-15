رئيس بعثة الصليب الأحمر: الكويت قدمت نموذجا لعطاء إنساني لا حدود له

رئيس بعثة الصليب الأحمر: الكويت قدمت نموذجا لعطاء إنساني لا حدود له

أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عمر عودة أن دولة الكويت قدمت نموذجا لعطاء إنساني لا حدود له وأرست نهجا متفردا في تقديم العون والإغاثة إلى مستحقيها.

وأشاد عودة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عقب لقائه الأمين العام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس بمناسبه انتهاء فترة عمله بالجهود الانسانية الكويتية التي تندرج ضمن الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للدولة قيادة وحكومة وشعبا.

وأشار إلى حرص (الصليب الأحمر) على التنسيق الدائم مع (الهلال الاحمر) في كل المجالات التي تدعم الجهود الإنسانية مبينا أن الجانبين تجمعهما علاقات وطيدة وشراكة فاعلة وايجابية عبر الاسهامات في تقديم العون والمساندة للمتضررين جراء الازمات الانسانية.

وأوضح عودة الذي قام بتقديم رئيس البعثة الجديد مامدو صو الذي سيواصل جهود اللجنة الدولية في المنطقة أن (الهلال الأحمر) شريك أساسي (للصليب الأحمر) عبر مد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر لتقديم أفضل الخدمات للمتضررين في مناطق النزاعات المسلحة.

بدورها رحبت البرجس برئيس البعثة الجديد متطلعة الى مزيد من التعاون والتنسيق لخدمة الانسانية والتوصل إلى التوافق بين الجانبين حول التحديات الإنسانية والمساهمة في ضمان احترام الكرامة الإنسانية في إطار النزاعات المسلحة وذلك عبر الاستجابة الفعالة لاحتياجات المتضررين.

وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لكل الجهود التي بذلها الدكتور عودة اثناء فترة رئاسته للبعثة الاقليمية مؤكدة اهمية الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والذي يتطلب حوارا مستمرا وشراكات إنسانية بين الجمعية واللجنة الدولية.