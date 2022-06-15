الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس اللبناني يدعو الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة

15 يونيو، 2022
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان عون حدد يوم الخميس 23 يونيو الجاري لاجراء الاستشارات في قصر بعبدا وحدد مواعيدا للنواب وللكتل البرلمانية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وكان لبنان قد اجرى الانتخابات النيابية في 15 مايو الماضي واصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال بحسب الدستور على ان يجري بعدها الرئيس اللبناني استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس للحكومة يشكل حكومة جديدة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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