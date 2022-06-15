وفد الشعبة البرلمانية يلتقي في شرم الشيخ باتشيكو والجبالي وعددا من البرلمانيين

وفد الشعبة البرلمانية يلتقي في شرم الشيخ باتشيكو والجبالي وعددا من البرلمانيين

15 يونيو، 2022
0 98 دقيقة واحدة

التقى وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب د. عبيد الوسمي في مدينة شرم الشيخ المصرية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، وذلك على هامش مشاركة الوفد في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب.

كما التقى الوفد عضوي مجلس الشورى القطري النائبين عمير النعيمي، ومحمد المناعي، وعضو مجلس الشورى البحريني النائب عبد الله الدوسري، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية في مصر السفير حمدي لوزا.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة دور البرلمانيين في التشريع المتوافق مع معايير الطاقة النظيفة والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، سيما وأن الدول النامية هي الاكثر تأثرا بهذه التشريعات الهامة وانعكاساتها على البنى الداخلية لهذه الدول.

ويعقد مؤتمر شرم الشيخ بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المصري، وجاءت المشاركة في هذا المؤتمر ضخمة من حيث أعداد البرلمانيين المشاركين من اكثر من (60) دولة.

المصدر
الدستور
الوسوم
15 يونيو، 2022
0 98 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

عدنان عبدالصمد: فقدان نصاب اجتماع لجنة الميزانيات اليوم حال دون إقرار 45 ميزانية لجهات مستقلة وملحقة

15 يونيو، 2022

حشد في بيانها: يجب إلا يفض إعتصام النواب حتى عودة جلسات مجلس الأمة

14 يونيو، 2022

الحركة السلفية في بيانها: نرفض تعطيل الدستور

14 يونيو، 2022

شخصيات نيابية وسياسية في بيان مشترك: الكويت تشهد انتهاكًا لأحكام الدستور

14 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى