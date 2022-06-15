جامعة الكويت تستلم مرافق الدعم 807-810 بمدينة صباح السالم الجامعية

أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي (2) لمرافق الدعم 807-808-809-810 ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مباني سكن الطلاب والطالبات، ونادي الموظفين الإداريين، والمدرسة النموذجية، والمباني المساندة، والوحدة الأكاديمية (الحزمة 1) في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 في مقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.

وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د. مرضي العياش أن لجنة الاستلام صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي (2) لكل من مركز البريد ، والمستودعات المركزية، ومستودع إدارة التغذية، وإدارة الإنشاءات والصيانة، وإدارة الخدمات العامة – قسم النقليات، ومخزن للكيماويات، وإدارة الخدمات العامة (2) ضمن المشروع المذكور في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة، مضيفاً أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع مشاريع الأعمال المذكورة.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمركز البريد تبلغ 1045 مترًا مربعًا، ويضم غرفاً لتفتيش ومراقبة البريد وأخرى للتخزين والمخلفات، ومنطقةً لفرز البريد والاستقبال، ومنطقةً للمكاتب واستراحةً للموظفين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى المستودعات المركزية 1853 مترًا مربعًا ، ويضم 12 مخزناً وغرفة للمخلفات وغرفة خزائن، وأخرى للخدمات الميكانيكية والكهربائية والبيانات، وغرفةً للاجتماعات ومنطقةً للاستقبال وأخرى للمكاتب، واستراحةً للموظفين.

ويغطي مبنى مستودع إدارة التغذية مساحة إجمالية تقدر بـ 5134 مترًا مربعًا، ويضم محطة كهرباء و16 غرفة بائع بأحجام مختلفة، مع غرف تبريد وتجميد، ومطابخ تحضيرية وغرفة غسيل أوانٍ، وأخرى للخدمات الميكانيكية والكهربائية والبيانات وغرفةً للاجتماعات ومنطقةً للاستقبال وأخرى للمكاتب، واستراحةً للموظفين.

أما مبنى إدارة الإنشاءات والصيانة فتبلغ مساحته الإجمالية 7260 مترًا مربعًا، ويضم 9 ورش لأعمال التكييف والصحي والميكانيكا والنجارة والكهرباء والتنجيد واللحام والصبغ والسيارات ،و6 مخازن ملحقة بالورش، ومخزنين مخصصين وغرفة للمخلفات وأخرى للخزائن، وغرفة للخدمات الميكانيكية والكهربائية والبيانات، وغرفة للاجتماعات ومنطقة للاستقبال وأخرى للمكاتب، واستراحة للموظفين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى إدارة الخدمات العامة ( قسم النقليات ) 1367 مترًا مربعًا، ويضم مناطق للخزائن، وغرفة للمخلفات وغرفة للخدمات الميكانيكية والكهربائية والبيانات وغرفة للاجتماعات، ومنطقةً للاستقبال وأخرى للمكاتب، واستراحةً للموظفين.

ويحتل مبنى مخزن الكيماويات مساحة تعادل 207 أمتار مربعة، ويضم 9 مخازن للكيماويات كالأحماض والسموم والمواد القابلة للاشتعال والقلويات والمواد العضوية والمواد المؤكسدة، إلى جانب غرفة للمضخات.

بينما تعادل مساحة مبنى إدارة الخدمات العامة 2 الإجمالية 1244 مترًا مربعًا، ويضم 15 مخزناً للمخلفات الخطرة والمعدات ومواد التنظيف، فضلاً عن غرفة للخزائن، وغرفة للمخلفات وغرفة للخدمات الميكانيكية والكهربائية والبيانات والحريق، وغرفة للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال وأخرى للمكاتب واستراحة للموظفين.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من الأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق ومدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبد الرزاق رزوقي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م. ياسين الياسين، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. علي عبد الصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال العامة م. سبيكة الزمامي، ود.عدنان العنزي من مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م. حميدة الخالدي.