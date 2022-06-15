الخطوط الجوية الكويتية تدشن أولى رحلاتها إلى مدينة نيس الفرنسية بواقع رحلتين أسبوعيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأربعاء تدشين أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة نيس الفرنسية بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن وجهة مدينة نيس تتميز بأماكن سياحية جاذبة خاصة أنها تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط مبينة أنها تعتبر مركزا سياحيا رئيسيا وتشتهر “بشواطئها الجميلة والخلابة”.

وأضافت أنه تم اختيار طائرة إيرباص (أيه 330 نيو) لهذه الوجهة لأنها تعتبر الأحدث في صناعة الطيران إذ تحتوي على مميزات تكنولوجية وتقنيات فائقة علاوة على اتساع مقاعدها بما يواكب أحدث ما يقدمه النقل الجوي.

وذكرت أنها تسير بخطى ثابتة في خططها الاستراتيجية للتوسع في شبكة خطوطها إذ أطلقت أخيرا عددا من الوجهات في مقدمتها الدار البيضاء ومانشيستر والاسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وسراييفو ومدريد وملقا وفيينا.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق رحلة جديدة خلال الأشهر المقبلة إلى كل من (كوالالمبور) الماليزية و(كاتماندو) النيبالية.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في السابع من شهر فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة ليصل إجمالي عدد وجهاتها إلى 57.