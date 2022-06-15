بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 10.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 10.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 7ر7400 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر138 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 46 مليون دينار كويتي (نحو 6ر165 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر5 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5768 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1ر0 في المئة عبر تداول 13ر68 مليون سهم من خلال 3717 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 8ر28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر12 نقطة ليبلغ مستوى 56ر8196 بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة عبر تداول 4ر70 مليون سهم في 6305 صفقات بقيمة 9ر37 مليون دينار (نحو 4ر136 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 06ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6030 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة عبر تداول 9ر59 مليون سهم من خلال 2776 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 9ر25 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(الخصووصية) و(انجازات) و(مدار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (لاند) و(جياد) و(امتيازات) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.