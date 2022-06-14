داروين نونيز

ليفربول يعلن تعاقده رسميا مع الاوروغوياني داروين نونييز

14 يونيو، 2022
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اعلن نادي ليفربول الانكليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب الاوروغواي ونادي بنفيكا البرتغالي داروين نونييز الثلاثاء مقابل صفقة يمكن ان تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو) عام 2018 لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسجل نونييز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين في 26 الحالي، 34 هدفا في 41 مباراة في صفوف بنفيكا الموسم الفائت في مختلف المسابقات.

وقد يؤدي قدوم نونييز الى امكانية رحيل السنغالي ساديو مانيه المرشح للانتقال الى بايرن ميونيخ الالماني بحسب تقارير صحفية عدة.

المصدر
أ ف ب
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14 يونيو، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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