سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد مملكة البحرين للاطمئنان على صحة سموه

14 يونيو، 2022
0 25 أقل من دقيقة

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
الوسوم
14 يونيو، 2022
0 25 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية للاطمئنان على صحة سموه

14 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية اطمأن خلاله على صحة سموه

14 يونيو، 2022

دولة الكويت تتفق مع منظمة الفاو على دفع الشراكة لمواكبة تحديات الأمن الغذائي والمناخي

14 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحة سموه

14 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى