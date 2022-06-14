الأسهم الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم وينتهي غدًا الأربعاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.8% خلال مايو على أساس شهري، و10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز الضغوط التضخمية التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع الفائدة بقوة.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% (+ 44 نقطة) إلى 30561 نقطة، في تمام الساعة 04:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعد كل من مؤشر “إس أند بي 500″ بنسبة 0.16% (+ 6 نقاط) إلى 3756 نقطة، و”الناسداك” 0.10% أو (+ 11 نقطة) عند 10821 نقطة.

وارتفع سهم “أوراكل” بنسبة 8.66% بعدما أعلنت شركة البرمجيات ارتفاع الأرباح مدعومة بزيادة كبيرة في الطلب على أعمالها السحابية للبنية التحتية، كما قفز سهم “فديكس” 10.32% بعد زيادة توزيعات الأرباح.