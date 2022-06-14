شخصيات نيابية وسياسية في بيان مشترك: الكويت تشهد انتهاكًا لأحكام الدستور

شخصيات نيابية وسياسية في بيان مشترك: الكويت تشهد انتهاكًا لأحكام الدستور

أشاد نواب سابقون في مجلس الأمة وشخصيات سياسية كويتية في بيان صادر عنهم بموقف النواب الذين أعلنو إعتصامهم في مجلس الأمة.

وجاء في البيان:

احترام الدستور

نصت المادة 91 من الدستور الكويتي على: “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو اللجان يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:

أقسم بالله العظم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

وإن ما تشهده الكويت من انتهاك لأحكام الدستور وتعطيل لمجلس الأمة عن ممارسة دوره على النحو الذي رسمه الدستور، مما يدعو إلى رفض هذا الانتهاك والعودة إلى احترامه.

فإننا نشيد بموقف الإخوة النواب الذين أعلنو الاعتصام في مجلس الأمة براً بقسمهم للدستور وانتصاراً للدستور، وبما يحفظ حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً في ممارسة سيادتها في الرقابة الشعبية.

أحمد عبدالعزيز السعدون

د. عبدالله فهد النفيسي

وليد خالد الجري

عبداللطيف عبدالوهاب العميري

د. بدر زايد الداهوم

محمد خليفة الخليفة

خميس طلق عقاب

د. عادل جاسم الدمخي

جاسم علي الكندري

جابر علي المحيلبي

خالد سلطان بن عيسى

أحمد نصار الشريعان

مرزوق فالح الحبيني

د. محمد حسن الكندري

عبدالله فهاد العنزي

فيصل صالح اليحيى

د. وليد مساعد الطبطبائي

د. فيصل علي المسلم