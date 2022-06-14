الطيران المدني الكويتية توقع مع نظيرتها البريطانية مذكرة تفاهم لتحديث تنظيم التشغيل الجوي بينهما

الطيران المدني الكويتية توقع مع نظيرتها البريطانية مذكرة تفاهم لتحديث تنظيم التشغيل الجوي بينهما

وقعت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية مع هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تعنى بتحديث الترتيبات الثنائية المنظمة للتشغيل الجوي بين البلدين وزيادة التعاون بينهما في مجال الطيران المدني.

وقال رئيس (الطيران المدني) الشيخ عبدالله علي العبدالله السالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المذكرة تتضمن تعديل بعض بنود الاتفاقية الموقعة بالكامل بين الطرفين في 24 يوليو 2018.

وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أن المذكرة تنظم كذلك قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية بين البلدين وتأخذ بالاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن كما تسمح بممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة على نقاط متوسطة ونقاط فيما وراء البلدين.

وذكر أن المذكرة تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأفاد بأن المذكرة تسهم أيضا بتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي وربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية عبر شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز حركة النقل الجوي وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين والسعي لإتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين.