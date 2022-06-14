بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 43.05 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 43.05 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 05ر43 نقطة ليبلغ مستوى 1ر7390 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 58ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر201 مليون سهم عبر 12737 صفقة نقدية بقيمة 7ر68 مليون دينار كويتي (نحو 3ر247 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر48 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5763 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 في المئة عبر تداول 11ر82 مليون سهم من خلال 4419 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 8ر38 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر41 نقطة ليبلغ مستوى 75ر8183 بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة عبر تداول 11ر119 مليون سهم في 8318 صفقة بقيمة 9ر57 مليون دينار (نحو 4ر208 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر42 نقطة ليبلغ مستوى 44ر6029 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 في المئة عبر تداول 8ر75 مليون سهم من خلال 3742 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 36 مليون دولار).

وكانت شركات (التعمير) و(عمار) و(تحصيلات) و(السورية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تمدين أ) و(سنام) و(أسس) و(وربة ت) الأكثر انخفاضا.