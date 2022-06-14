مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم للنظر في تقريري اللجنة المشتركة بشأن “صرف المنحة المالية للمتقاعدين”

عقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، بناء على طلب رئيس المجلس والطلبات المقدمة من بعض الأعضاء طبقا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لنظر التقريرين الأول والثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية (بصرف المنحة المالية للمتقاعدين).

واشتمل جدول أعمال الجلسة على الآتي:

التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية. التقرير (الثاني) التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

مجموعة من النواب في تغريدة مشتركة يعلنون الاعتصام في البرلمان، رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي.

النواب السويط، الصيفي، حمدان، فارس العتيبي، الساير، مهلهل المضف، المونس، عبدالكريم، المويزري، جوهر، بوصليب، مطيع يعلنون مقاطعة الجلسة: رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسي والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، نبدأ إعتصامنا في البرلمان.

رئيس مجلس الأمة يؤبن النائب السابق مبارك الزوير: مثال للسياسي الخلوق وانصب اهتمامه في الأمور الإسكانية.

الوزير الراجحي: الحكومة تشاطر المجلس في تأبين النائب السابق الزوير.

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي : الحكومة ترى صرف المنحة المالية للمتقاعدين ضمن العاجل من الأمور لذا حرصت على حضور الجلسة رغم استقالتها، استدامة التأمينات مرتبطة بمدى سد العجز والحكومة هي الملزمة بهذا الأمر.

وزير المالية: هناك مغالطة كبيرة بشأن مبلغ الـ 500 مليون دينار.. الصرف سيتوقف عند سداد العجز الاكتواري، الحكومة تسعى إلى مكاسب المتقاعدين ومصلحة التأمينات.. كما للمتقاعدين مصلحة لا بد من الحرص على استدامة التأمينات.

وزير المالية: الخزانة العامة سددت للتأمينات 10.9 مليار دينار من 2009 إلى 2015، سنوطن استثمارات على أرض كويتية نحقق فرص عمل ونسد العجز.. والكويت كلها معينة بالتسديد لأن استدامة المؤسسة يصب في مصلحة الجميع.

صالح الشلاحي خلال جلسة منحة المتقاعدين: المغالطة الحقيقية ذهاب 500 مليون من الخزينة الى جهة أخرى، الشفافية مطلوبة ونحن لسنا خبراء لكن متى يبدأ العجز الاكتواري؟ ولماذا ربطت العجز بالمنحة؟ و«اشلون نعطيك بالقانون تستثمر الأراضي؟».. وكم أرباح التأمينات خلال 5 سنوات؟

سعدون حماد: هناك سوء فهم بسد العجز الاكتواري وليست هذه المرة الأولى التي تسدد الدولة فيها العجز.. وسبق أن سددت 10 مليارات، نبارك مقدما للمتقاعدين إقرار القانون.. ولدينا تعديلات بعد الإقرار مثل رفع الحد الأدنى وزيادة القرض الحسن إلى 20 ضعفا.

وزير المالية: لا يمكن صرف المنحة من دون قانون، نحن لا نريد ان نستخدم السيولة في الخزانة العامة انما أموال التامينات فالخزانة العامة ليس ملكاً للمتقاعدين انما الشعب جميعاً.

النائب عدنان عبدالصمد: غير صحيح كلام وزير المالية ان العجز الاكتواري 24 مليار دينار، يجب إقرار البديل الاستراتيجي لأن الكويتيين بحاجة إلى الدينار الحقيقي، لا بد من إعادة النظر في رواتب وأجور الموظفين لربطها بمعدلات التضخم فالمواطن حتى كيلو زبيدي ما يقدر يشتري.

الشلاحي: سنقدم طلبا بإلغاء كلمة «مرة واحدة» وإلغاء مادة «500 مليون»، ما هي صفة الاستعجال الآن ما دام العجز بعد سنوات و رقم العجز غير مؤكد، المتقاعدون يستحقون أكثر ولماذا «مرة واحدة» حتى لا يمكننا التعديل مستقبلا.. لماذا نغلق الباب؟

العارضي: «ليش الحكومة ما توضح الـ 500 مليون ليش طالبينها؟ ليش ما يقولون ان المادة 10 موجودة في قانون التأمينات وسبق أن سددت الحكومات 10 مليارات؟.. قولوا إن مبلغ الـ 24 مليار هي قيمة الاشتراكات لكن الدولة ما عندها سيولة.. اطلعوا وقولوا قسطنا المبلغ».

صالح المطيري: لدينا تعديلات قدمناها اليوم بإلغاء المادة الرابعة الخاصة بسداد العجز وأن لا تكون المنحة لمرة واحدة.

الحميدي: لنمرر منحة الـ 3000 آلاف دينار للمتقاعدين.. وليكن تحويل الـ 500 مليون للتأمينات بقانون آخر.

خليل الصالح: قضية الـ 3 آلاف أصبحت حديث أهل الكويت وأتمنى أن تتكرر المنحة لأكثر من مرة لأن الغلاء أصبح فاحشا، الحد الأدنى للرواتب يجب أن يكون 1000 دينار والقرار لدى وزير المالية.. وأتمنى أن نسمع أمورا طيبة الخميس المقبل.

النائب صالح ذياب يقدم طلباً بإلغاء المادة الرابعة من قانون المتقاعدين والقاضية بصرف 500 مليون دينار لسد عجز مؤسسة التأمينات على أن تقدم الحكومة تقريراً منفصلاً بالعجز الاكتواري

العارضي: مشكلتنا في الحكومة الضعيفة غير القادرة على الدفاع عن قوانينها ومشاريعها.

هشام الصالح: «الـ 500 مليون تطلع من حكومة إلى حكومة والمادة 10 صادرة من العام 1976 والحكومة سددت نحو 11 مليارا.. الحين صار ابتزاز لما وصل الأمر إلى المتقاعدين؟»، يا وزير المالية نبيك تبشرنا بموعد المنحة ومو مثل ما حصل مع الصفوف الأمامية.

خالد عايد: في الجلسة الماضية الخاصة بـ المتقاعدين لم يكن لدى النواب أي مشكلة في الـ500 مليون بل كانت الإشكالية تنحصر في سن التقاعد وعلى ضوئها تم تفويض اللجنتين التشريعية والمالية لبحث الملاحظات.. واجتمعنا وتم الانتهاء من مسألة السن بشكل مطلق.

الشلاحي: ما قاله عدنان عبدالصمد صحيحاً ولابد من خبير آخر يحسب العجز الاكتواري ولابد من بيان الحكومة عن اسباب العجز الاكتواري ولماذا إقرار الـ500 مليون دينار الآن بالذات ؟

الشلاحي: كيف نعطي التأمينات الأراضي من دون محاسبة ؟، لماذا لم تطرح موافقة ديوان المحاسبة على المادة رقم 4 من القانون ؟.

مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون التأمينات من حيث المبدأ.

الطريجي: يجب رفع رواتب المتقاعدين خلال الفترة المقبلة.. فهناك 38 ألف متقاعد أغلبهم من النساء رواتبهم أقل من 1000 دينار، «لو تحط 100 جهة رقابية.. والله اللي يبي يبوق راح يبوق..لكن متأكد أن الـ500 مليون ستكون في أيدي أمينة».

بدر الحميدي: الحكومة منتهية الصلاحية والـ3 الاف دينار حق خاص بالمتقاعدين ونحن نوزع آلاف الملايين بالخارج بلا «قانون خشمك واذنك».

الهرشاني: لا يجوز الموافقة على «تحويل الـ500 مليون للتأمينات» بالكلام.. ويجب معرفة كيفية استفادة المتقاعدين منها ونجلس نتباهى بـ3 آلاف دينار.

الهرشاني: منحة المتقاعدين من سمو ولي العهد ولا أحد له فضل في هذا القانون، أنا شخصيا أريد اثباتاً كيف يستفيد المتقاعدين من الـ 500 مليون دينار ؟، ما يهمني اليوم اقرار المنحة وزيادة الرواتب.

خليل الصالح: أنا مقتنع أن يتم حسم قانون المتقاعدين اليوم ونفرح جميعاً، أقول للشعب الكويتي نعتذر منكم على التأخير وهناك 18 مليار دينار متأخرة في التامينات ولابد أن تكون هذه الأموال موجودة، وأقول للتأمينات «خرتوها » ونحن قصرنا كثير بحق المتقاعدين.

أحمد الحمد: اللجنة المالية رأت عدم الموافقة على زيادة سن التقاعد.. وعدم الموافقة على زيادة مكافأة نهايةالخدمة لارتباطها بزيادة سن التقاعد، الخزانة ملزمة بسداد العجز الاكتواري وهذا الأمر ليس جديدا.. كانت الإضافة بأن السداد عيني.

النائب د. عبيد الوسمي: المنحة بتوجيه سمو ولي العهد فهي إذن استحقاق سياسي عاجل وليس محلا للمساومات، الـ500 مليون من الدولة إلى الدولة.. فأين السرقة؟ وما هو دليل من إدعى نهب المال العام لتضليل الراي العام ؟

النائب الوسمي: توضيحا للرأي العام وإزالة للبس متعمد أثير في الفترة الماضية.. الـ500 مليون من الدولة للدولة.. فأين التجاوز في الموضوع؟، تصوير الأمر بأنه سرقة ومن يدعي ذلك عليه أن يثبت هذا التجاوز دون الحديث بعبارات لا تحمل فهما دقيقا.

النائب الوسمي: بدأ العجز المحاسبي وإن سمي اكتواريا في حسابات التأمينات من عام 1980 وبالتتالي حتى اليوم، طبقا للقانون.. إذا تبين وجود عجز من أموال المؤسسة التزمت الخزانه العامة بسداده… والتزامات الدولة بتغطية هذه العجوزات هو التزام بالقانون.

مجلس الأمة يقر إضافة عبارة «تحت رقابة ديوان المحاسبة» إلى المادة الرابعة من قانون المتقاعدين.

وزير المالية خلال الجلسة الخاصة لقانون المتقاعدين: سيتم صرف منحة الـ3 ألاف فور إقرار القانون وستوزع بالتساوي وليس بالأنصبة

مجلس الامة يوافق على مشروع قانون منحة المتقاعدين في المداولة الأولى.

مجلس الأمة يوافق بالإجماع في المداولتين على قانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ويحيله الى الحكومة

وزير المالية: سنشكل فريقا لمراجعة جميع طلبات النواب، كل الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد الذي أعطانا التوجيه السامي لمنح هذه المبالغ.