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تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم “بشكل نهائي”

13 يونيو، 2022
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سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي في المباريات الكبرى، بحسب ما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” الإثنين من الدوحة، فيما قطعت تقنية “نصف آلية” لكشف التسلّل شوطاً نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الدول (فيفا) جاني إنفانتينو إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد “دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم”، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19.

المصدر
أ ف ب
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13 يونيو، 2022
0 34 أقل من دقيقة

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