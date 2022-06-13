وزير التجارة: مؤتمر منظمة التجارة العالمية يهدف إلى حشد الجهود لمواجهة تحديات النظام التجاري العالمي

قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ينعقد في أوقات غير مسبوقة إذ يتزامن مع التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي والأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

وأضاف الوزير الشريعان في تصريح لـ(كونا) على هامش فعاليات المؤتمر المتواصلة من الـ12 إلى 15 من يونيو الجاري إن أهمية عقده في هذه الفترة تأتي لحشد جهود مواجهة التحديات وإبراز دور المنظمة التي لها أثر كبير على قواعد النظام التجاري وسلاسل التوريد وعودة الإنعاش التجاري والاقتصادي الدولي.

وأوضح الشريعان أن من أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ما يتعلق باستجابة المنظمة للأوبئة وقضايا إصلاح قواعد المنظمة والوصول إلى قرارات حول مصائد الأسماك والزراعة والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية ومواضيع أخرى تتعلق بالتنمية والتجارة.

وذكر إن الكويت منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1995 وهي تولي اهتماما كبيرا لتعزيز دور المنظمة باعتبارها ركيزة من ركائز النظام التجاري متعدد الأطراف وذلك من خلال مشاركتها في مبادرات وإعلانات المنظمة ومشاريع القرارات التي تصدر في المؤتمرات.

ولفت إلى أنه كان من المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في موعده كل عامين في كازاخستان في يونيو 2020 إلا أن ظروف الإغلاقات التي مرت بها دول العالم بسبب جائحة كورونا أدت إلى تأجيله مرتين لفترة امتدت إلى أكثر من أربع سنوات من الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية في ديسمبر 2017.

وشارك الوزير الشريعان في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامش المؤتمر مثل اللقاء التنسيقي بين وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التأكيد على مواقف الدول وتبادل الآراء بشأنها والاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية والذي تم من خلاله اعتماد البيان الوزاري لدول المجموعة العربية المتضمن اهتمامات دول المجموعة تجاه المنظمة والمؤتمر بالإضافة إلى مقابلة المديرة العامة للمنظمة فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود على هامش المؤتمر.

ويترأس وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وفد الكويت إلى المؤتمر والذي يضم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم والوكيل المساعد للمنظمات الدولية والتجارة الخارجية عيد الرشيدي وعددا من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.