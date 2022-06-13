ناقلة غاز طبيعي مسال

قناة السويس تمدد العمل بخصومات لناقلات الغاز المسال حتى نهاية 2022

13 يونيو، 2022
0 21 دقيقة واحدة

قالت هيئة قناة السويس المصرية في منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.

بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55%، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75%.

كما أفاد منشور آخر بتاريخ الأحد أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأميركي والخليج العربي وموانئ غرب الهند حتى ميناء كوتشي ستحصل على خصم بنسبة 30%.

بينما ستحصل الناقلات العاملة من الموانئ التي تقع شرق كوتشي حتى ما قبل سنغافورة على خصم بنسبة 55%، فيما ستحصل الناقلات التي تعمل حتى موانئ سنغافورة وما شرقها على خصم بنسبة 70%.

المصدر
العربية
الوسوم
13 يونيو، 2022
0 21 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

لندن تقترح مشروع قانون يدخل تعديلات على التجارة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية

13 يونيو، 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 34.2 نقطة

13 يونيو، 2022

“بتكوين” تنخفض لأدنى مستوى في 18 شهراً وسط خسائر حادة للعملات المشفرة

13 يونيو، 2022

تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ شهر

13 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى