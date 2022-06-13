مسلسل Squid Game يعود في جزء ثانٍ وسهم شركة الإنتاج يرتفع 29.9%

يعود مسلسل Squid Game “لعبة الحبار” في جزء ثان، بحسب ما نشره المخرج والمنتج التنفيذي والكاتب هوانغ دونغ هيوك على موقع نتفليكس، مما أدى إلى ارتفاع سهم شركة الإنتاج بنسبة 29.9% في بورصة كوريا الجنوبية.

الأسهم ترتفع

لم تكشف نتفليكس عن موعد إصدار الموسم الثاني من مسلسلها الأصلي على المنصة. ومع ذلك، قال هوانغ في مهرجان MIPTV في مدينة كان بجنوب فرنسا في أبريل/نيسان 2022 إنه “كان يأمل ألا يتم إصداره على الأرجح قبل أواخر عام 2024”.

قفز سهم شركة إنتاج المحتوى Bucket Studio Co بنسبة 29.9% إلى 3450 وون كوري (2.68 دولار) في الساعة 9:12 صباحًا بتوقيت الخليج القياسي في سيول على الرغم من تراجع البورصات الآسيوية بسبب مخاوف التضخم العالمية وتفشي كوفيد-19 في شنغهاي وبكين.

لا ترتبط شركة Bucket Studio مباشرة بسلسلة نتفليكس، وفقًا لصحيفة Korea Joongang Daily الكورية، ولكنها مصنفة كسهم ذي صلة. تمتلك الشركة أيضًا 15% من شركة Artist Company، وهي شركة إدارة الممثل الرئيسي لي جونغ جاي.

انخفض سهم نتفليكس بنسبة تزيد عن 35% في أعقاب تقرير أرباح الربع الأول. وانخفض بنسبة 5.1% إلى 182.94 دولار اعتبارًا من 10 يونيو/حزيران 2022.

وكشف هوانغ في بيان “الموسم 2 قادم. قد يعود الرجل الذي يرتدي البدلة. سوف تتعرف أيضًا على صديق يونغ هي، تشول سو. انضم إلينا مرة أخرى في جولة جديدة”.

قصة مسلسل Squid Game

تم إصدار “Squid Game” في سبتمبر/أيلول الماضي من إنتاج شركة Siren Pictures Inc وإخراج هوانغ دونغ هيوك. وهو مسلسل درامي يظهر أناس يائسون يتنافسون في ألعاب الأطفال التقليدية الكورية الجنوبية للفوز بجائزة 38.8 مليون دولار مع عواقب مميتة.

تم مشاهدة مسلسل Squid Game نحو 1.7 مليار ساعة في أول 28 يومًا من عرضه على نتفليكس، مما يجعله المسلسل الأكثر مشاهدة وأكثر المسلسلات التلفزيونية غير الإنجليزية شهرة على المنصة بشكل عام.

أخذه الأمر 12 عامًا لإطلاق الموسم الأول من المسلسل في عام 2021 بحسب ما كشفه هوانغ على موقع نتفليكس.

أدت عارضة الأزياء التي تحولت إلى ممثلة، جانغ هيون، البالغة من العمر 27 عامًا، دور كانغ ساي بيوك في المسلسل. كما أنها عضو قائمة فوربس 30 تحت 30 آسيا للترفيه والرياضة لعام 2022.