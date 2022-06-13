الذهب

تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ شهر

13 يونيو، 2022
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ شهر في وقت سابق من الجلسة، بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1864.27 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1868.60 دولار، بحسب “رويترز”.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأونصة.

لكن عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو، مما أثر على الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.63 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 1.5% إلى 958.51 دولار، فيما انخفض البلاديوم 2.1% إلى 1894.72 دولار.

المصدر
العربية
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13 يونيو، 2022
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