أسامة الشاهين يقترح وقف خصم “بدل الخفارة” للأطباء خلال الإجازة الدورية

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة بشأن وقف خصم (بدل الخفارة) للأطباء خلال التمتع بالإجازة الدورية.

وجاء في نص الاقتراح إنه لمّا كانت الكوادر الطبية هي حائط الصد المنيع للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لما بذلوه من جهد جميعاً وعلى رأسهم الأطباء والكوادر الطبية المساعدة الذين هم بمثابة الجيش الأبيض في هذه المرحلة من الحرب، والدفاع عن أرواح الناس في بلدنا الحبيب الكويت وفي العالم أجمع.

ولتسهيل آلية العمل على متابعة الأطباء لمهام عملهم والعمل على راحتهم والتركيز على الجانب العملي كل في تخصصه، وللحد من التسرب الوظيفي للأطباء والكوادر الطبية من القطاع الحكومي الطبي، ولأحقية الأطباء بالاقتراحات المقدمة من الجمعية الطبية الكويتية والدكتور محمد العتيبي رئيس قسم الجلدية بمستشفى الجهراء، وأخرين، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن “وقف خصم (بدل الخفارة) للأطباء خلال التمتع بالإجازة الدورية “.