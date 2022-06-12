سلطات البيرو تضبط أكثر من طنيّ كوكايين مخبأة في صناديق هليون

سلطات البيرو تضبط أكثر من طنيّ كوكايين مخبأة في صناديق هليون

ضبطت السلطات البيروفية 2.2 طناً من الكوكايين مخبأة في صناديق هليون كان من المقرر نقلها بحراً إلى هولندا، على ما أعلنت الشرطة السبت

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت سبعة بيروفيين مشتبه بصلتهم في عملية التهريب، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من التابعية الألبانية

وقال قائد قسم مكافحة المخدرات في الشرطة الكولونيل سيزار اتشيفاريا لوكالة فرانس برس “ضبطنا 2,2 طناً من الكوكايين كان من المقرر نقلها بحرا الى روتردام بهولندا” عبر مرفأ كاياو بالقرب من ليما

وأفاد بأن شخصين من الجنسية الألبانية كانا يديران العملية، مشيراً إلى أن “لهذه الشبكة صلات في كولومبيا والإكوادور وألبانيا”

وضبطت الشرطة البيروفية منذ بداية السنة الجارية نحو 35 طناً من المخدرات

وتعدّ البيرو واحدة من كبرى الدول المنتجة للكوكايين في العالم، إذ يبلغ إنتاجها نحو 400 طن سنوياً، وفقاً للبيانات الرسمية