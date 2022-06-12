هيئة الشباب تطرح برنامج التدريب “الإنتاج الإبداعي والخدمات الإعلامية” ضمن مشروع “المبادر المحترف”

طرحت الهيئة العامة للشباب برنامج التدريب (الإنتاج الإبداعي والخدمات الإعلامية) ضمن مشروعها (المبادر المحترف) المدرج بالخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي لبناء التنمية المستدامة للدولة.

ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد الشباب الكويتيين من الجنسين من عمر بين 18 و34 عاما إلى التسجيل بالبرنامج المذكور وغيره من برامج عبر موقعها الإلكتروني (www.youth.gov.kw).

وقالت إن برنامج (الإنتاج الإبداعي والخدمات الإعلامية) يهدف إلى إثراء القطاع الإبداعي المحلي والإقليمي من خلال نشر المواهب الشبابية بتحويلها إلى مشاريع احترافية تعود بالنفع المادي وترتقي بمستوى الخدمات المجتمعية.

وأكدت أن هذا البرناج يدخل ضمن خطة التنمية في الكويت الرامية إلى توسيع مشاركة الشباب الكويتيين عبر استثمار الطاقات الشبابية وقدراتهم في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية في رؤية (كويت جديدة 2035).

وأضافت أن البرنامج يهيئ أسسا ومفاتيح تمكن المشاركين من إنشاء مؤسسات ومشاريع ومبادرات لخدمة القطاع الإبداعي بالكويت اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وزيادة مشاركة الأفكار الشبابية في كل المجالات وتدريبهم على إنشاء محتوى إبداعي عالي الجودة والتوثيق.

وذكرت أن البرنامج يعمل على تمكين الشباب للتعامل مع الثقافة الكويتية وإخراجها بشكل عصري من خلال تحسين وتطوير المواهب الشابة واكتساب المهارات اللازمة وتقديم الفرص لقيادة المبادرات بهدف تنويع المجال الثقافي والإبداعي في الكويت.

وأشارت هيئة الشباب إلى أنها من خلال هذه البرامج والمشروعات تهدف إلى تأكيد أهداف التنمية المستدامة في رؤية العمل الحكومي وفي تنمية المؤشرات الدولية المتعلقة بالشباب.