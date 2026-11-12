بنك الكويت الوطني يحصل على شهادة الآيزو العالمية لنظم إدارة السجلات من “GCS”

رئيس الخدمات الإدارية للمجموعة فهد الثويني ورئيس الخدمات الإدارية المساندة عبدالله المديرس خلال استلام الشهادة

في إنجاز جديد يعكس التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة المعلومات، حصل بنك الكويت الوطني على شهادة الآيزو ISO 30301:2019 الخاصة بنظم إدارة السجلات، وهي المعيار الدولي المعتمد لإدارة السجلات والوثائق المؤسسية.

وتمكنت مجموعة الخدمات الإدارية من الحصول على الشهادة بعد اجتيازها متطلبات التقييم والتدقيق التي أجرتها Global Certification Services (GCS)، وهي جهة دولية متخصصة في منح شهادات الأيزو، فيما حظيت الشهادة باعتماد United Accreditation Board (UAB)، الأمر الذي يؤكد امتثال ممارسات وإجراءات إدارة السجلات في البنك لأفضل المعايير الدولية المعترف بها.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح البنك في بناء إطار متكامل لإدارة السجلات يضمن حوكمة المعلومات والوثائق المؤسسية وتعزيز موثوقيتها وإتاحتها وحمايتها على امتداد دورة حياتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتزايدة في القطاع المصرفي.

وتُعد شهادة ISO 30301 من أهم المعايير الدولية المتخصصة في إدارة السجلات، حيث تركز على إنشاء وتطوير نظام إداري متكامل يربط إدارة السجلات بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية ودعم اتخاذ القرار القائم على معلومات موثوقة ودقيقة.

ويُجسد الحصول على هذا الاعتماد الدولي قدرة البنك على إدارة وثائقه وسجلاته المؤسسية وفق منهجية عالمية تضمن سلامة المعلومات وسهولة الوصول إليها عند الحاجة، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات الرقابة والامتثال ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والخدمات المصرفية.

كما يؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة الخدمات الإدارية في تطوير منظومة العمل المؤسسي داخل البنك، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز استدامة الأعمال والحفاظ على المعرفة المؤسسية.

ويساعد تطبيق هذا المعيار المؤسسات على الحفاظ على سجلاتها الحيوية بصورة منهجية وآمنة، وضمان سهولة استرجاع المعلومات عند الحاجة، فضلاً عن دعم استمرارية الأعمال وحماية المعرفة المؤسسية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود بنك الكويت الوطني المستمرة في تطوير بنيته التشغيلية والإدارية وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، بما يواكب استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال وفق أعلى المعايير العالمية.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل بنك الكويت الوطني الحافل بالاعتمادات والشهادات الدولية، بما يؤكد مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الكويت والمنطقة وحرصه المستمر على تطوير عملياته المؤسسية وفق أعلى مستويات الجودة والتميز والموثوقية.