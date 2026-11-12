وزيرة الشؤون: دمج ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية ورسالة إنسانية تستوجب تكاتف مؤسسات الدولة

تكريم وزيرة الشؤون من قبل الجامعة العربية المفتوحة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع باعتباره مسؤولية وطنية ورسالة إنسانية مشددة على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية لتوفير بيئة داعمة تضمن تكافؤ الفرص وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال احتفالية يوم مؤسس الجامعة العربية المفتوحة في الكويت التي أقيمت تحت رعايتها وحضورها بعنوان (تمكين ذوي الإعاقة نحو مجتمع شامل ومستدام).

وقالت الحويلة إن اختيار عنوان الاحتفالية لهذا العام يأتي استحضارا للفلسفة الإنسانية التي آمن بها مؤسس الجامعة الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الذي رأى أن قوة المجتمع تقاس بقدرته على استيعاب جميع أبنائه وتقدير إمكاناتهم وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن “الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة تنتظر العطف أو الإحسان بل شركاء أصيلون في التنمية المستدامة يمتلكون الإرادة والقدرة على الإسهام في نهضة أوطانهم متى ما توافرت لهم البيئة الممكنة والعدالة في الفرص مبينة أن التعليم النوعي يمثل أداة أساسية لتمكينهم وتعزيز اعتمادهم على الذات وصون كرامتهم الإنسانية”.

وأوضحت أن رؤية المؤسس الراحل تجسدت في دعم التعليم المفتوح وتوظيف التكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في إزالة الحواجز أمامهم وفتح آفاق التعليم والمشاركة مؤكدة أن الأوطان لا يمكن أن تحقق التنمية المنشودة بنصف طاقاتها.

وأشارت إلى أن دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تولي اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من نهجها الإنساني الراسخ وحرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأكدت الحويلة التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بمواصلة العمل على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة تشريعيا ووظيفيا ومجتمعيا عبر توطيد الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية لافتة إلى أهمية دور الجامعات في دعم التعليم الدامج وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وتشجيع البحث والابتكار في مجال التقنيات المساندة بما يوسع فرصهم في التعليم والعمل.

من جانبه قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت الدكتور صلاح الحمادي في كلمة مماثلة إن احتفالية (يوم مؤسس الجامعة) تمثل مناسبة لاستذكار رؤية الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود التي قامت على إتاحة التعليم وتوفير فرص التعلم للجميع.

وأضاف الحمادي أن اختيار عنوان (تمكين ذوي الإعاقة نحو مجتمع شامل ومستدام) يعكس أهمية توفير الفرص المتكافئة وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة انطلاقا من إيمان الجامعة بأن التعليم حق للجميع.

وأوضح أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على تقديم المعرفة بل يمتد إلى بناء مجتمع يقدر التنوع ويزيل الحواجز ويتيح لكل فرد فرصة التعلم والمشاركة والإنجاز مؤكدا أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة ليسوا مجرد طلبة يتلقون العلم بل شركاء فاعلون في مسيرتها وإنجازاتها.

وأشار إلى أن عددا من طلبة الجامعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حققوا تفوقا أكاديميا وحصلوا على جوائز ومثلوا الجامعة في محافل محلية ودولية إلى جانب مشاركتهم في الأندية والهيئات الطلابية وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم بما يعكس أهمية توفير بيئة جامعية داعمة لقدراتهم.

من جهتها قالت رئيس الجلسة الحوارية التي عقبت حفل الافتتاح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الأسبق الدكتورة مريم العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجلسة تستعرض التجارب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة وما حققوه من إنجازات إلى جانب تسليط الضوء على بداياتهم ومحطات التحول في حياتهم والتحديات التي واجهتهم خلال مسيرتهم.

وأضافت العازمي أن الجلسة تتناول أهمية الاستفادة من التجارب الشخصية في تجاوز التحديات وتعزيز الدمج المجتمعي فضلا عن بحث أبرز العوائق التي تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمهنية.

وأوضحت أن النقاش يسلط الضوء على دور الدولة ومؤسساتها والجمعيات ومختلف أفراد المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

وتضمنت الاحتفالية معرضا يوثق سيرة مؤسس الجامعة العربية المفتوحة ويستعرض أبرز المحطات في حياته بدءا من مولده مرورا بنشأته العلمية ومسيرته العملية في خدمة وطنه وصولا إلى إسهاماته في مجالات العمل الإنساني والتطوعي والتنموي.

كما شملت الفعالية جولة في أجنحة الجهات المشاركة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة أعقبتها جلسة حوارية بعنوان (تمكين ذوي الإعاقة نحو مجتمع شامل ومستدام) بمشاركة عدد من أصحاب التجارب الرياضية والإنجازات لمناقشة سبل تعزيز الدمج المجتمعي وتذليل التحديات التي تواجه مشاركتهم في مختلف المجالات.