وزير الصحة: مواصلة تطوير خدمات أمراض النساء والولادة وفق المعايير العالمية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الثامن والعشرون لأمراض النساء والولادة

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس أن صحة المرأة والأم والطفل تعد ركيزة أساسية لصحة المجتمع واستقراره مشيرا إلى مواصلة الوزارة تطوير خدمات أمراض النساء والولادة وتعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج وفق المعايير العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي بافتتاح المؤتمر الـ28 لأمراض النساء والولادة الذي ينظمه مجلس أقسام النساء والولادة بمستشفى الفروانية تحت عنوان (نرسم مستقبل صحة المرأة) لمدة ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبرات الطبية والاستشاريين من دولة الكويت وخارجها.

وأعرب الوزير العوضي عن الاعتزاز بالإنجازات الطبية النوعية التي حققتها مستشفيات الدولة إذ نجح مستشفى الفروانية في إجراء خمس عمليات جراحية روبوتية لعلاج أورام الرحم المبكرة فضلا عن نجاح الجراحة الروبوتية عن بعد عبر التعاون المشترك بين وحدة الأورام النسائية بمستشفى الشيخ جابر الأحمد وقسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء في إجراء ثلاث عمليات لمريضات مصابات بسرطان الرحم.

وأوضح أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة المريضات مبينا أن تكامل الخبرات التخصصية بين المؤسسات الصحية وإمكان توظيف التقنيات الحديثة لتوسيع الاستفادة من الكفاءات المتقدمة.

وأشار إلى تميز المستشفيات الكويتية في مجالات طب الخصوبة والإنجاب وعلاج العقم وأطفال الأنابيب مؤكدا الدور الهام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وبرامج التدريب التخصصي في أمراض النساء والولادة بإعداد أجيال مؤهلة من الأطباء.

وذكر الوزير العوضي أن ما تحقق من تطور لا يلغي حجم المسؤولية فوفق تقديرات منظمة الصحة العالمية كان بالإمكان إنقاذ حياة أكثر من 700 امرأة تتوفى يوميا خلال عام 2023 لأسباب مرتبطة بالحمل والولادة.

وأضاف أن العقم يصيب نحو شخص واحد من كل ستة أشخاص خلال حياتهم وتؤكد هذه المؤشرات أهمية استمرار وتطوير الرعاية وتعزيز الوقاية والتشخيص المبكر وتوسيع الوصول إلى خدمات صحة الأم والإنقاذ.

من جانبها أكدت رئيس أقسام أمراض النساء والولادة ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل الخضر في كلمة مماثلة أن صحة المرأة تمثل عماد المجتمع وأساس ارتقائه.

وذكرت الدكتورة الخضر أنه تم التوسع في جراحات المناظير المتقدمة وتدريب الأطباء على تقنيات (Vnotes) وإجراء ما يقارب 56 حالة في مستشفى الفروانية بهدف اعتماد هذه التقنيات والجراحات الحديثة لتقليل المضاعفات الطبية وتمكين السيدات من العودة السريعة إلى ممارسة حياتهن الطبيعية بنشاط وثقة.

وأشارت إلى الإنجازات الطبية لقسم النساء والولادة بمستشفى الفروانية في إنقاذ الأجنة ونقل الدم الجنيني والريادة في الجراحات الدقيقة وإجراء أولى الجراحات الروبوتية للمراحل الأولى لسرطان الرحم في قسم النساء والولادة بالمستشفى إذ تكللت جميعها بالنجاح دون مضاعفات تذكر.

كما استعرضت أبرز الإنجازات الطبية النوعية للقطاع الصحي من أبرزها نجاح مستشفى الولادة الجديد في إجراء أول عملية جراحية دقيقة بالمنظار لجنين داخل الرحم لعلاج القيلة النخاعية الشوكية بفضل التعاون الوطني والشراكات العالمية مع مستشفى (كينجز كوليدج) في بريطانيا.