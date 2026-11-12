دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة في انتهاك صارخٍ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة المدنيين وتقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.