بكين تتهم واشنطن بالتذرع بقضية التجسس على رئيس “إنفيديا” لفرض “حصار تكنولوجي”

رئيس شركة انفيديا جنسن هوانغ

اتهمت بكين الخميس الولايات المتحدة بالتذرع بادعاءات قالت إنها كاذبة حول التجسس على رئيس شركة “إنفيديا” بهدف فرض “حصار” تكنولوجي على الصين، وذلك إثر ادعاءات بأن جنسن هوانغ استُهدف بمخطط تجسسي لحساب بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال إحاطة صحافية دورية إن “التقدم التكنولوجي في الصين مدفوع بالابتكار المستقل والتعاون المفتوح. ويحب على الجانب الأميركي التوقف عن اختلاق مثل هذه الروايات حول التجسس كذريعة لفرض حصار تكنولوجي”.

وأقرّ رئيس “إنفيديا” جنسن هوانغ بأنه ارتبط بعلاقة عاطفية أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة “ميغاسبيد” ومقرها سنغافورة يعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية.