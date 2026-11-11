ممثل سمو الأمير سمو رئيس الوزراء يشارك في قمة القادة للدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف “COP31”

ممثل سمو الأمير سمو رئيس الوزراء و الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يشارك في قمة القادة للدورة ال31 لمؤتمر الأطراف "COP31"

شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قمة القادة للدورة ال31 لمؤتمر الأطراف (COP31) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي افتتحت أعمالها اليوم في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا الصديقة.