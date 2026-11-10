مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/11/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن تمنياته بأن تكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يجريها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الولايات المتحدة الأمريكية بالنجاح سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بتمام الصحة والعافية وأن يعود سموه حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن سالما معافى.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) ممثلا عن سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية الصديقة وافتتحه نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز ممثلا عن فخامة رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان بحضور معالي الوزراء رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر حيث ألقى معاليه كلمة في هذا الاجتماع أكد فيها أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعددا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في منظمة التعاون الإسلامي تشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة كما أنها ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء إغلاق مضيق هرمز وتأثر جميع الدول على مستوى العالم مجددا معاليه تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعرضت لهذه الاعتداءات داعيا إلى اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية من تلك الاعتداءات.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض وأيضا محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية والمشينة والجبانة التي تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وتقوض استقرار المنطقة مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء الماضي وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي يوم الجمعة الماضي حيث جرى خلال هذين الاتصالين بحث آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت وهاتين الدولتين الشقيقتين ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول شاملة تسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأيضا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معاليه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد عباس عرقجي يوم الخميس الماضي حيث جرى خلال هذا الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان حول كافة تفاصيل الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد والذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي مؤكدة معاليها أن هذه الاتفاقية تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي وذلك ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحة معاليها أن هذه الاتفاقية تشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون وتسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودعم التجارة البينية ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يفتح آفاق أوسع للتعاون والتنمية المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرة إلى أن دولة الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء مشددة معاليها على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون ومن أبرز أحكامه تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بحصول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) على جائزتين خليجيتين في الدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في مملكة البحرين وهما جائزة أفضل تطبيق حكومي شامل وجائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية عن (رحلة المولود).

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس ريادة دولة الكويت في مجال التحول الرقمي والجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية مثمنا جهود اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) والجهات الحكومية المشاركة وما أبدته من تعاون وتكامل أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي المشرف داعيا إلى مواصلة تطوير التطبيق والتوسع في الخدمات والرحلات الرقمية المتكاملة بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات رقمية شاملة وميسرة للمواطنين والمقيمين.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.