خمسة قتلى بإطلاق نار في مدينة كراكوف البولندية

امرأة بجوار الموقع الذي طوّقته الشرطة في وسط مدينة كراكوف التاريخية في بولندا

أفادت الشرطة وكالة فرانس برس بأن خمسة أشخاص قُتلوا السبت في وسط مدينة كراكوف بجنوب بولندا، حين أطلق رجل النار عشوائيا على المارة قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.

وشاهدت صحافية من وكالة فرانس برس في المدينة أشخاصا ممددين على الأرض، إلى جانب عدد من مركبات الإسعاف وعناصر شرطة مسلحين.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن “رجلا اقتحم بسيارته ساحة السوق الرئيسية في كراكوف وبدأ يطلق النار عشوائيا على المارة. وتمكنت الشرطة من السيطرة على المهاجم بعد إصابته بالرصاص، وتم نقله الى المستشفى. وأسفرت الحادثة عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين”.

كانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى أن عددا من عناصرها من بين المصابين.

وأعرب رئيس الوزراء دونالد تاسك عن أسفه “لحادثة إطلاق النار المأسوية”، بينما عبّر رئيس الجمهورية كارول نافروتسكي عن “قلق بالغ”.

وقال نافروتسكي عبر منصة إكس “أنتظر توضيحات كاملة حول ملابسات هذه الأحداث المأسوية… أمن البولنديين أولوية قصوى”.