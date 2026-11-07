وزير الشباب والرياضة يؤكد الحرص على دعم المبادرات الشبابية ويشيد بدور فرق السيارات الكلاسيكية في الحفاظ على التراث

جولة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة في كرنفال السيارات الكلاسيكية

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة حرص دولة الكويت على دعم المبادرات الشبابية التي تستثمر طاقات الشباب وإبداعاتهم مشيداً بدور فرق السيارات الكلاسيكية في الحفاظ على التراث وتعزيز روح الانتماء وخلق بيئة آمنة ومنظمة لهواة السيارات.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الجلاهمة مساء أمس الجمعة فعاليات أكبر كرنفال للسيارات الكلاسيكية وموسم فريق موبار الدولي برعاية النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية في مجمع البوليفارد وسط حضور جماهيري كبير.

ورحب الوزير الجلاهمة في كلمة خلال الافتتاح بمشاركة الإخوة الأشقاء من فرق ومتطوعين من دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً دعم الكويت الكامل لمشاركتهم ومشيداً بالروح الأخوية التي تجمع أبناء دول المجلس.

وقال “الذي يجمعنا أكبر من أن يفرقنا فنحن أخوة وأهل وهذه الفعاليات تعكس وحدة المصير والمحبة الصادقة بين شعوب الخليج ونسعد دائما بمشاركتهم معنا في الكويت دارهم وبين أهلهم”.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تمثل نموذجاً مميزاً للأنشطة الشبابية المجتمعية لما توفره من فرص للتواصل بين مختلف الفئات العمرية وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في البلاد وإبراز ما تمتلكه الكويت من قدرات تنظيمية وكفاءات شبابية متميزة.

من جانبه أكد رئيس النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود الصباح أن افتتاح موسم السيارات الكلاسيكية يعكس الاهتمام الكبير من النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية بهواة هذه الرياضة التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً بين الشباب الكويتي.

وقال الشيخ أحمد الداود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الافتتاح إن انطلاق موسم النادي بإقامة أكبر كرنفال للسيارات الكلاسيكية وموسم فريق (موبار) يعكس الثقة بقدرات جميع أعضاء الفريق على إظهار هذه الرياضة بالصورة اللائقة.

وأضاف أن الكرنفال شهد مشاركة واسعة من فرق السيارات الكلاسيكية من دول مجلس التعاون الخليجي الذين استعرضوا مقتنياتهم النادرة في مشهد عكس الإبداع والتميز في اقتناء السيارات الكلاسيكية والمحافظة عليها على مستوى جميع دول الخليج باعتبارها إرثا تاريخيا وجزءا من ذاكرة الأجيال.

وأوضح أن فعاليات معرض السيارات الكلاسيكية انطلقت صباح أمس فيما أقيم حفل الافتتاح الرسمي مساءً بحضور الوزير الجلاهمة الذي قام بجولة في أرجاء المعرض واطلع على السيارات المشاركة مستمعاً إلى شرح ملاكها حول تاريخها ومراحل ترميمها والمحافظة عليها.

وأشار الشيخ أحمد الداود إلى أن الكرنفال تضمن العديد من المسابقات والجوائز للحضور وسط أجواء عائلية ومفاجآت أعلنها المنظمون خلال فعاليات الافتتاح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

من جهتها أعربت إدارة فريق موبار الدولي عن شكرها وتقديرها للوزير الجلاهمة على حضوره ورعايته للافتتاح الذي “يمثل دعما وفخرا للفريق ولجميع المشاركين ويعكس اهتمام الدولة بالشباب وهواياتهم”.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن الكويت كانت وستظل حاضنة للشباب وإبداعاتهم وأن السيارات الكلاسيكية ليست مجرد هواية بل ثقافة وحضارة وتاريخ يروى للأجيال القادمة.