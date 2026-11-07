فريق بنك الكويت الوطني يشارك في قمة وادي السيليكون للابتكار بولاية كاليفورنيا

نائب أول للرئيس – رئيس إدارة المواهب والتعليم في بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر

شارك بنك الكويت الوطني بالفريق الفائز في برنامج «ابتكر مع الوطني» في قمة وادي السيليكون للابتكار (Silicon Valley Summit)، التي أقيمت في مدينة سانيفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، في خطوة تجسد التزام البنك بتطوير مواهبه البشرية وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتمكين كوادره من التفاعل المباشر مع أبرز منظومات الابتكار العالمية والاطلاع على أحدث التوجهات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل الأعمال والخدمات المالية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً للنجاح الذي حققه برنامج «ابتكر مع الوطني»، الذي أطلقه البنك بالتعاون مع منصة الابتكار العالمية Plug and Play، باعتباره أول برنامج من نوعه في الكويت يركز على تمكين الموظفين من تطوير حلول مبتكرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما يسهم في ترسيخ الابتكار كجزء أصيل من ثقافة البنك المؤسسية.

وشهدت القمة حضوراً واسعاً من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الابتكار وممثلي الشركات والمؤسسات العالمية، حيث أتيحت لفريق الوطني فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول التقنية من خلال عروض مباشرة ونماذج تطبيقية قدمتها أكثر من 300 شركة ناشئة ضمن أكثر من 20 برنامجاً متخصصاً، استعرضت تقنيات واتجاهات ناشئة تسهم في تشكيل ملامح المستقبل عبر مختلف القطاعات.

كما شارك الفريق في جلسات حوارية متخصصة وورش عمل ولقاءات تفاعلية ناقشت أبرز التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار المؤسسي، إلى جانب التواصل مع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء العالميين، بما أتاح لهم فرصة تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأعمال وإدارة الابتكار.

وأسهمت المشاركة في إثراء خبرات أعضاء فريق الوطني وتعزيز قدراتهم الابتكارية، من خلال التفاعل المباشر مع أبرز المؤسسات والشركات الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والاطلاع على أحدث التقنيات والنماذج الناشئة، إلى جانب التواصل مع نخبة من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين الدوليين. كما عززت التجربة قدرتهم على تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطوير، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في ابتكار مبادرات تدعم الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة العملاء وتواكب طموحات البنك في التحول الرقمي.

وعاد أعضاء الفريق برؤى وأفكار جديدة مستمدة من التجارب العالمية التي اطلعوا عليها خلال القمة، ويعملون على تقييم فرص الاستفادة منها وتوظيفها ضمن مبادرات ومشاريع مستقبلية تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء.

فريق بنك الكويت الوطني المشارك في قمة وادي السيليكون للابتكار

وعكست المشاركة القيمة الكبيرة التي يوليها بنك الكويت الوطني للاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير تجارب تعليمية عالمية تسهم في توسيع آفاق الموظفين وتعزيز مهاراتهم القيادية والابتكارية، بما يمكنهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير الخدمات والحلول المصرفية.

وبهذه المناسبة، قالت نائب أول للرئيس – رئيس إدارة المواهب والتعليم في بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «تمثل هذه المشاركة محطة مهمة ضمن رحلة برنامج “ابتكر مع الوطني”، لأنها تعكس التزامنا المستمر بتوفير فرص نوعية لموظفينا تتيح لهم التعرف على أحدث التجارب العالمية في الابتكار وريادة الأعمال، حيث نؤمن دائما بأن الاستثمار في المواهب وتطوير القدرات الإبداعية يشكل ركيزة أساسية لدعم مسيرة البنك وتعزيز جاهزيته لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي».

وأضافت الصقر: «لقد أتاح هذا الحدث العالمي لفريق الوطني فرصة فريدة للاحتكاك المباشر بمنظومة الابتكار العالمية والتعرف على نماذج أعمال وتقنيات ناشئة سيكون لها أثر كبير في مستقبل القطاعات المختلفة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة من خلال تحويل المعارف والخبرات المكتسبة إلى مبادرات وحلول عملية تدعم أهداف البنك الاستراتيجية وتسهم في الارتقاء بتجربة العملاء».

وأكدت الصقر أن برنامج «ابتكر مع الوطني» يواصل تحقيق أهدافه في بناء جيل من الكفاءات القادرة على التفكير الإبداعي وقيادة التغيير، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقتصر على تطوير الأفكار فحسب، بل يركز أيضاً على بناء عقلية ابتكارية قادرة على استشراف المستقبل والتعامل مع التحديات بطرق مبتكرة ومستدامة.

وانطلاقاً من أسسه الراسخة في تطوير المواهب، يواصل بنك الكويت الوطني الاستثمار في برامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات كوادره البشرية وتعزيز خبراتهم التقنية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وتشمل هذه المبادرات أكاديمية الوطني التي تزود الخريجين الجدد بالمهارات المصرفية الأساسية، وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا التي ترتقي بالقدرات الرقمية للمهنيين الشباب، إلى جانب برامج التدريب والقيادة المتخصصة التي تمكن موظفي البنك من مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ويواصل برنامج «ابتكر مع الوطني» تعزيز هذا الإرث العريق، كما تجسد مشاركة فريق الوطني في قمة وادي السيليكون للابتكار التزام البنك بمواصلة الاستثمار في كوادره البشرية وترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، بما يعزز جاهزية موظفيه لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي ويدعم رؤيته لبناء نموذج مصرفي قائم على المعرفة والابتكار وصناعة مستقبل الخدمات المالية في الكويت والمنطقة.