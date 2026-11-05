وزير العدل يكرم موظفي حملة الغارمين تقديرا لجهودهم الاستثنائية وإسهاماتهم بنجاحها

زير العدل المستشار ناصر السميط يكرم موظفي "حملة الغارمين" تقديرا لجهودهم الاستثنائية وإسهاماتهم في إنجاح الحملة

كرم وزير العدل المستشار ناصر السميط عددا من موظفي الوزارة المشاركين في (حملة الغارمين) تقديرا لجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل طوال فترة الحملة ودورهم البارز في تحقيق أهدافها وإنجاح أعمالها بما يعكس روح المسؤولية والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد المستشار السميط في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الخميس بالجهود الاستثنائية التي بذلها الموظفون مؤكدا أن النجاح الذي تحقق جاء ثمرة العمل الجماعي المتكامل والجهود المتواصلة والإخلاص والتفاني في أداء المسؤوليات.

وقال السميط إن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية للنجاح والتميز المؤسسي وإن ما قدمه الموظفون من عطاء وجهود مخلصة يستحق كل التقدير والاعتزاز مؤكدا أن “النجاح الذي تحقق اليوم يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة”.

وبين أن الحملة المقبلة ستشهد تطويرا شاملا في آليات التنظيم والتنسيق ورفع كفاءة الأداء والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة بما يضمن تحقيق نتائج أكثر تميزا بفضل جهود الكوادر الوطنية وكفاءتها.

وذكر أن تكريم الموظفين ليس مجرد تقدير لجهود مضت بل رسالة اعتزاز بكل من يعمل بإخلاص وتفان وحافز لمواصلة العطاء مضيفا أن نجاح حملة الغارمين هو نجاح لكل موظف أسهم بجهده ووقته في تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة.

يذكر أن إجمالي تبرعات حملة الغارمين بلغ 659ر539ر16 دينار كويتي (نحو 53 مليون دولار أمريكي) قدمها 138328 متبرعا واستفاد منها 3807 أشخاص عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين 5645 حكما.

وكان وزير العدل أعلن الأحد الماضي حصول الوزارة على مباركة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على إطلاق حملة استثنائية وغير مسبوقة في شهر رمضان المقبل وفق تسهيلات وشروط أوسع لتشمل أكبر شريحة ممكنة.