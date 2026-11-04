وزيرة الشؤون: مبادرة “إنوفارتزم” تعزز تأهيل ذوي التوحد ودمجهم في سوق العمل

الوزيرة الحويلة في صورة جماعية مع خريجي مبادرة "إنوفارتزم" والقائمين عليها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أهمية تأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد ودمجهم في سوق العمل من خلال التدريب والتمكين والتوظيف مشيدة بمخرجات مبادرة (إنوفارتزم).

جاء ذلك في تصريح صحفي للحويلة لدى استقبالها خريجي النسخة الأولى من المبادرة التي ضمت 14 مشاركا حيث أشادت بإنجازاتهم ومهاراتهم الإبداعية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.

وأوضحت أن البرنامج شمل التدريب على كتابة القصص والإنتاج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب ابتكار الشخصيات والقصص بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة الخليج وبمشاركة الدكتور فهد الضاوي والدكتورة شهد الشمري.

وأضافت أن مشاريع الخريجين ستعرض على هيئة أفلام مستقلة في دور السينما الكويتية بما يتيح لهم إبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

وأشادت بجهود الشريك التنظيمي والإداري الشيخة فوز الصباح ومنظمة البرامج والمنتجة الإبداعية منال الغربللي في إنجاح النسخة الأولى من المبادرة مثمنة دعم مركز الكويت للتوحد وتعاونه.

وشجعت الحويلة الخريجين على مواصلة تطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم الإبداعية مؤكدة حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة للتوظيف وتعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.