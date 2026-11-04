“التربية” تعلن عن جائزة الكويت للتميز التربوي لتكريم الإبداع والتميز في الميدان التعليمي

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية عن جائزة الكويت للتميز التربوي الأولى لتكريم التميز والإبداع في الميدان التربوي وذلك تجسيدا لالتزام الوزارة بتقدير الكفاءات الوطنية وتحفيز المبادرات النوعية ودعم الممارسات التربوية المتميزة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ويواكب توجهات الكويت نحو بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى.

وذكرت (التربية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أصدر قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط الجائزة محددا الفئات المستحقة لها وأعداد الفائزين وقيم المكافآت المالية إلى جانب شروط المشاركة وآليات التقييم والتحكيم بما يضمن تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية في اختيار الفائزين.

وأوضحت أن الجائزة تتكون من ثلاث فئات رئيسية بإجمالي 54 فائزا على مستوى البلاد من المدارس الحكومية والتعليم الديني والتربية الخاصة وفق الموقع الجغرافي التابع لكل منطقة تعليمية وتشمل فئة المتعلم المتميز وفئة المعلم المتميز وفئة الإدارة المدرسية المتميزة.

وبينت أن فئة المتعلم المتميز تشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بواقع ثلاثة فائزين لكل منطقة تعليمية وبإجمالي 18 فائزا في المناطق التعليمية الست وتبلغ قيمة الجائزة لكل فائز 1000 دينار كويتي (حوالي 3ر3 ألف دولار أمريكي).

وأضافت أن فئة المعلم المتميز تشمل المراحل التعليمية الثلاث بواقع فائزين اثنين لكل منطقة تعليمية وبإجمالي 12 فائزا ويحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار).

وأشارت إلى أن فئة الإدارة المدرسية المتميزة تشمل المدير والمديرين المساعدين الثلاثة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بواقع إدارة مدرسية واحدة فائزة في كل منطقة تعليمية على أن تضم كل إدارة فائزة أربعة مستحقين للجائزة هم المدير وثلاثة مديرين مساعدين ليبلغ إجمالي الفائزين في هذه الفئة 24 فائزا على مستوى المناطق التعليمية الست ويحصل المدير الفائز على 2000 دينار (نحو 6ر6 ألف دولار) فيما يحصل كل مدير مساعد على 1000 دينار (نحو 3ر3 ألف دولار).

وأفادت الوزارة بأن فئة المتعلم المتميز تشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يتمتع بسيرة سلوكية متميزة وألا تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة مدرسية أو قرار من مجلس النظام المدرسي فضلا عن حصوله على نسبة لا تقل عن 95 في المئة من مجموع درجات المواد الدراسية خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة السابقة للترشيح للجائزة.

وبالنسبة إلى فئة المعلم المتميز أوضحت الوزارة أن من أبرز شروط الترشح أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وعلى رأس عمله في الوزارة وقت التقدم للجائزة وأن يكون حاصلا على تقييم أداء وظيفي فعلي بدرجة ممتاز على أن يستند التقييم إلى الأداء الفعلي وليس التقييم الاعتباري أو الاستثنائي.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة في جائزة (المعلم المتميز) أو الفوز بجائزة الكويت للتميز التربوي في الفئة نفسها خلال المدة التي تحددها اللائحة وأن تكون لديه مدة خدمة فعلية في مجال التعليم لا تقل عن المدة المحددة في اللائحة التنفيذية.

وأضافت أن الشروط تتضمن ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع إرفاق شهادة حديثة (لا حكم عليه) صادرة عبر تطبيق (سهل) وألا تكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفقا لنصوص المادتين 67 و68 من نظام الخدمة المدنية.

وفيما يخص فئة المدرسة المتميزة بينت الوزارة أن من شروط المشاركة أن تكون المدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية وألا تكون فائزة أو سبق لها المشاركة في مسابقة المدارس المتميزة وأن تمتلك سجلا متميزا وموثقا للأداء مع تقديم الأدلة والشواهد التي تثبت جودة ممارساتها ونتائجها.

وأوضحت أن المدرسة المتقدمة مطالبة بتحقيق مستوى متميز في جودة التعليم والتعلم وإظهار أثر واضح وقابل للقياس في تحسين تعلم الطلبة فضلا عن التميز في القيادة المدرسية والبيئة التعليمية ورعاية الطلبة وألا يكون قد صدر بحقها أي عقوبة إدارية أو تأديبية نهائية خلال المدة المحددة في اللائحة مع الالتزام بمعايير التقييم والتحكيم والزيارات الميدانية المعتمدة للجائزة.

وأشارت (التربية) إلى أن عملية الترشح ستتم إلكترونيا من خلال تسجيل المرشح عبر المنصة المخصصة وسحب بياناته الرسمية آليا من نظم الوزارة ورفع الوثائق المطلوبة لكل بند من بنود التقييم بما يضمن سهولة الإجراءات ودقة البيانات وتوحيد مسارات التقديم.

وأكدت أن الجائزة ترتكز على منظومة متكاملة من المعايير التي تعزز الجودة والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والحوكمة والقيادة المؤسسية وصناعة الأثر التعليمي المستدام بما يسهم في بناء بيئات تعليمية رائدة وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية لمواكبة المتغيرات المستقبل.