وكيل الحرس الوطني: استخدام التقنيات الحديثة لدعم المنظومة العسكرية والأمنية

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس لدى تفقده قيادة التجهيز وإدارة المشاريع ومديرية نظم المعلومات

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الأحد أهمية مواصلة تعزيز التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة لدعم المنظومة العسكرية والأمنية.

جاء ذلك وفق بيان للحرس الوطني في كلمة للفريق الركن البرجس خلال جولة تفقدية قام بها على قيادة التجهيز وإدارة المشاريع ومديرية نظم المعلومات يرافقه المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري.

وأشار البيان إلى أن الفريق البرجس نقل للمنتسبين تحيات قيادة الحرس الوطني وتقديرها لجهودهم واستمع إلى إيجاز حول مستوى جاهزية القيادة واستعداداتها للموسم التدريبي.