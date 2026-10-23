مجموعة BNK القابضة تطلق “أكاديمية BNK” لتمكين المواهب الشابة وإعداد قادة المستقبل

مدير أكاديمية BNK هيا المانع

أعلنت مجموعة BNK القابضة إطلاق «أكاديمية BNK»، وهي منصة متخصصة في التعلم والتطوير المهني، تهدف إلى تنمية المواهب الشابة، وتعزيز القدرات القيادية، ودعم التحول المؤسسي، في خطوة تعكس التزام المجموعة بالاستثمار في رأس المال البشري وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويمثل إطلاق الأكاديمية محطة جديدة في جهود المجموعة لإعداد الكفاءات المستقبلية وتوفير فرص نوعية للنمو المهني، إذ تسعى إلى ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال الجمع بين الخبرات العملية والتدريب المباشر والتطوير القيادي ضمن بيئات أعمال حقيقية.

وجاء تأسيس الأكاديمية بعد سلسلة من الحوارات والمشاورات مع جهات العمل والجامعات والشباب ورواد الأعمال في الكويت، والتي أبرزت أهمية توفير الفرص المناسبة لتحويل الطاقات والإمكانات الواعدة إلى إنجازات مهنية ملموسة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وتتبنى «أكاديمية BNK» نهجاً مبتكراً يرتكز على التعلم من خلال الممارسة والتجربة الفعلية، بعيداً عن الأساليب التدريبية التقليدية، بما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم واكتساب الثقة وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي، والتكيف والتعاون والقيادة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة BNK القابضة بدر الخرافي: «إن إطلاق أكاديمية BNK يجسد التزامنا بالاستثمار في رأس المال البشري، وحرصنا على توفير فرص حقيقية للجيل القادم من المواهب والقيادات. ونحن نؤمن بأن الكويت تزخر بالطاقات والكفاءات الاستثنائية، وأن مسؤوليتنا تتمثل في توفير البيئة المناسبة والخبرات العملية والفرص التي تمكن الأفراد من تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم».

وأضاف الخرافي: «من خلال أكاديمية BNK، نفتح أبواب شركاتنا أمام المواهب الشابة، ونمنحها فرصة الاحتكاك المباشر بالتحديات الفعلية في بيئة الأعمال، والاستفادة من خبرات القيادات التنفيذية والمتخصصين في مختلف القطاعات. كما نسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي و متطلبات سوق العمل، من خلال إعداد الخريجين الجدد و تأهيلهم للانتقال بثقة و كفاءة إلى الحياة المهنية، و تزويدهم بالمهارات و الخبرات العملية التي تعزز جاهزيتهم للعمل و تمكينهم من المساهمة الفاعلة في بيئات الأعمال منذ بداية مسيرتهم المهنية. ولا تقتصر طموحاتنا على تطوير المهارات الفردية، بل تمتد إلى بناء منصة مستدامة لتمكين المواهب، وتعزيز قدرات المؤسسات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الكويت».

وأكد أن «الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أهم الاستثمارات التي يمكن أن نقدمها لبناء مستقبل أكثر قوة واستدامة، فمن خلال تمكين الأفراد من اكتشاف نقاط قوتهم، وتجاوز حدود إمكاناتهم، وتحقيق كامل طاقاتهم، نساهم في إعداد الكفاءات القادرة على قيادة الابتكار والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة».

ثلاثة مسارات.. ورؤية واحدة

تقدم «أكاديمية BNK» ثلاثة مسارات تطويرية متخصصة، صُممت لتلبية الاحتياجات المتغيرة للخريجين والقيادات والمؤسسات، بما يعكس رؤية متكاملة لتطوير رأس المال البشري وتعزيز الأداء المؤسسي.

ويأتي «EMERGE» باعتباره البرنامج الرئيسي للأكاديمية، والمخصص لتطوير الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات العملية والثقة اللازمة لبناء مسارات مهنية ناجحة، وقد فُتح باب التقديم للدفعة الأولى من البرنامج.

أما «ELEVATE»، المقرر إطلاقه قريباً، فهو منصة حصرية مخصصة لكبار مسؤولي الموارد البشرية والقيادات المعنية بإدارة وتطوير الكفاءات في الكويت والمنطقة، وتهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق الحوار المهني وتطوير القدرات القيادية ضمن شبكة متخصصة من أصحاب الخبرات.

في حين يركز «ENVISION»، الذي سيتم إطلاقه لاحقاً، على دعم التحول المؤسسي، من خلال تطوير القيادات وتعزيز الثقافة التنظيمية والارتقاء بالأداء، بما يساعد المؤسسات على مواكبة التغيرات والتحديات وتحقيق النمو المستدام.

وتعكس هذه المسارات الثلاثة طموح الأكاديمية إلى بناء منظومة متكاملة للتعلم والتطوير، تدعم الأفراد والمؤسسات في مختلف مراحل تطورهم المهني والمؤسسي.

و قالت هيا المانع، مدير أكاديمية BNK: «يشرفني أن أساهم في تحقيق رؤية السيد بدر ناصر الخرافي وطموحه في تمكين الشباب الكويتي والاستثمار في قدراتهم، من خلال الدور الذي تؤديه أكاديمية BNK في تطوير مهاراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعلّم والنمو.

وتسعى الأكاديمية إلى تحويل هذه الرؤية إلى أثر ملموس عبر تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل، ودعم المبادرين، وتطوير القيادات، وتعزيز قدرات الشركات، من خلال توفير فرص للتطوير واكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في تحقيق الطموحات الفردية والمؤسسية، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لدولة الكويت».

«EMERGE».. 9 أسابيع من الخبرة العملية

تستهل «أكاديمية BNK» برامجها بإطلاق «EMERGE»، الذي يستقبل 10 خريجين في رحلة تطوير مهني مكثفة تمتد 9 أسابيع داخل مجموعة من الشركات التابعة لـBNK القابضة.

ويتيح البرنامج للمشاركين اكتساب خبرات عملية مباشرة في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل السيارات والتمويل والصحة والعافية والإعلام والاستثمار، من خلال التنقل بين شركات المجموعة، والمشاركة في مهام ومشاريع فعلية، والتفاعل المباشر مع القيادات التنفيذية والخبراء المتخصصين.

ويتميز البرنامج عن نماذج التدريب التقليدية بوضع المشاركين في قلب بيئة الأعمال، وإشراكهم في مواجهة تحديات واقعية والمساهمة في تطوير حلول عملية، بما يمنحهم فهماً أعمق لطبيعة العمل في مختلف القطاعات.

كما يجمع البرنامج بين التعلم التطبيقي والإرشاد المهني والتقييم المستمر ومحاكاة تحديات الأعمال، بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والمرونة وحل المشكلات والقيادة، وتعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ القرارات والعمل ضمن فرق متنوعة.

وخلال الأسابيع التسعة، سيحظى الخريجون بفرصة اختبار قدراتهم واكتشاف نقاط قوتهم وإثبات إمكاناتهم من خلال إنجازات عملية قابلة للقياس.

وتُختتم التجربة بفعالية «EMERGE Showcase»، التي يستعرض خلالها المشاركون ما اكتسبوه من خبرات ومهارات، ويقدمون نتائج تجربتهم المهنية، مع إتاحة فرص للمتميزين للانضمام إلى شركات مجموعة BNK القابضة.

الاستثمار في الكفاءات لتحقيق نمو مستدام

يعكس إطلاق «أكاديمية BNK» إيمان المجموعة بأن النجاح المؤسسي طويل الأمد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنمية الكفاءات البشرية والتطوير المستمر للقدرات المهنية والقيادية.

ومن خلال الجمع بين المواهب الشابة والقيادات ذات الخبرة والمؤسسات الساعية إلى التطوير، تطمح الأكاديمية إلى تأسيس منظومة تعليمية ومهنية مستدامة تشجع الابتكار، وتعزز الأداء، وتساهم في إعداد جيل جديد من قادة الأعمال.

كما تجسد المبادرة التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في الكويت، من خلال توفير فرص نوعية للشباب لاكتساب الخبرات العملية والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، بما يعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعلنت الأكاديمية فتح باب التقديم لبرنامج «EMERGE» عبر موقعها الإلكتروني: www.bnkacademy.com

ودعت الخريجين الطموحين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لاختبار إمكاناتهم وتطوير مهاراتهم والانطلاق نحو بناء مستقبل مهني واعد.

نبذة عن أكاديمية BNK

«أكاديمية BNK» منصة كويتية متخصصة في التعلم والتطوير المهني، تأسست تحت مظلة مجموعة BNK القابضة، بهدف تنمية المواهب الشابة وتعزيز القدرات القيادية ودعم التحول المؤسسي.

ومن خلال مساراتها الثلاثة «EMERGE» و«ELEVATE» و«ENVISION»، تجمع الأكاديمية بين الخبرة العملية والتطوير المهني والتعلم الاستراتيجي، لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إطلاق إمكاناتهم، والارتقاء بأدائهم، وخلق قيمة مستدامة.