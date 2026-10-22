الدوري الأوروبي: تعثّر ميلان ويوفنتوس وفوز ليفركوزن

من مباراة يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي

أفسد ميلان ويوفنتوس انتفاضة الأندية الإيطالية القارية، بخسارة الأول أمام بورنموث الإنكليزي 0-3 وتعادل الثاني مع رين الفرنسي 2-2 الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) التي شهدت تحقيق باير ليفركوزن فوزه الثالث.

وبعد جولة سابقة سيئة لأندية إيطاليا، وإنقاذ متأخر من ميلان ويوفنتوس بالذات، انقلبت الأدوار بعدما حققت أندية روما، إنتر، نابولي وكومو انتصارات في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وخسر ميلان الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد الحارس الفرنسي مايك مينيان بعدما دفع الأميركي تايلر أدامز من رأسه وطرحه أرضا، بأهداف الهولندي جاستن كلويفرت (7)، ماركوس تافرنييه (32) والبديل المغربي أمين عدلي (84).

وهذه الخسارة الثانية لميلان منذ انطلاق الموسم، كلاها في يوروبا ليغ (الأولى أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 0-2)، في حين يحتل المركز الرابع في الدوري بفارق أربع نقاط عن جاره وغريمه إنتر حامل اللقب والمتصدر بالشراكة مع لاتسيو.

أما يوفنتوس، ففشل في مواصلة الانتصارات القارية في مواجهة رين الذي قاده الأردني موسى التعمري إلى التعادل بتسجيله هدفا (15) مع السنغالي بولاي ديا (43 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين توقيع التركي زكي تشيليك (5) والألماني نيك فولتيماده (67 من ركلة جزاء).

وقال مدرب يوفنتوس لوتشانو سباليتي عقب اللقاء إنه ينتظر أكثر من الثنائي الفرنسي راندال كولو مواني، وفولتماده بعد أول مشاركة للاعبين معا منذ الدقيقة الأولى.

وأضاف “قدما مباراة جيدة، لكنهما قادران على فعل المزيد.أعتقد أنني أستطيع أن أنتظر منهما أكثر قليلا، لأن مستواهما أعلى من أداء الليلة. يمكننا أن ننتظر منهما أكثر من مجرد المحصلة لإمكاناتهما الفردية. قد يعطي ذلك ثلاثة بدل اثنين”.

وفشل سباليتي في تخفيف الضغوط عنه، بعدما خسر يوفنتوس على أرضه أمام لاتسيو 0-3 في الدوري، وكانت الثانية له في سبع مباريات.

أما رين فلملم نسبيا جراحه، بعد خسارة أمام باريس إف سي (3-4) هي الثالثة في الدوري.

وحصد نقطته الخامسة، من فوز على أوفي اليوناني (2-1)، وتعادل سلبي مع شتورم غراتس النمسوي، ليحتل مؤقتا المركز 13.

وحقق ليفركوزن المرشّح للقب فوزه الثالث تواليا، هذه المرة على أوفي اليوناني 2-0، ليتشارك الصدارة مع بنفيكا البرتغالي وبورنموث وأولمبياكوس اليوناني وفيرينتسفاروش المجري.

سقوط مرسيليا وليون

وتلقى ليون الفرنسي خسارته الأولى، أمام مضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف من دون رد سجلها الكرواتي كراماريتش (45+4) والدنماركي آدم داغيم (49) والبديل التشيكي آدم هلوجيك (83).

ومثله سقط مواطنه مرسيليا أمام شتورم غراتس النمسوي 1-2.

وأسف مدرب الفريق الفرنسي برونو جينيزيو على الخسارة قائلا “ستحق شتورم غراتس الفوز، ولو فقط بالنظر إلى الروح القتالية التي أظهرها لاعبوه”.

أضاف “أما من جانبنا، فقد كنت أنتظر أداء أفضل بكثير. لم نتعامل مع هذه المباراة على أنها مباراة أوروبية، في حين أنهم خاضوها وكأنها مباراة في دوري أبطال أوروبا”.

كما فاز بنفيكا البرتغالي على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 1-4، وسلتا فيغو الإسباني على سلتيك الاسكتلندي 2-1، فيما سحق ريال سوسييداد الإسباني مضيفه ليلستروم النروجي بستة أهداف نظيفة، وتعادل بشكتاش التركي المنقوص عدديا مع ضيفه كريستال بالاس الإنكليزي 2-2.