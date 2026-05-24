وزيرة الشؤون: تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين وتعزيز الأداء المؤسسي

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال جولة تفقدية في إحدى إدارات الوزارة بمجمع الوزارات للاطلاع على سير العمل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية الالتزام بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الحويلة عقب جولة تفقدية قامت بها صباح اليوم الأحد في مبنى الوزارة بمجمع الوزارات للاطلاع على سير العمل ومتابعة انتظام الأداء في الإدارات والقطاعات.

وأوضحت أنها التقت بالموظفين خلال الجولة التي شملت إدارات خدمية وفنية واستمعت إلى أبرز الملاحظات والتحديات المتعلقة بسير العمل.

وأكدت حرص الوزارة على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين بما يسهم في رفع جودة الخدمات الاجتماعية والأسرية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وشددت الحويلة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة وخططها التطويرية.

وأشادت بجهود العاملين في مختلف القطاعات والتزامهم بتنفيذ المهام بما يعزز مسيرة تحسين الخدمات.