أمين عام مجلس التعاون يدين افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه ما يسمى بـ(إقليم أرض الصومال) من افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية وخرقا واضحا للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وجاد لإيقاف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة التي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجدد البديوي التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.