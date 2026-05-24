بوبيان يقدّم لعملائه رحلة عمرة شاملة مع Boubyan Xperience

مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله

في إطار حرصه على تعزيز تجربة عملائه ومنحهم قيمة مضافة في معاملاتهم المصرفية، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تجربة جديدة ضمن حملته المميزة Boubyan Xperience، تتيح لعملائه فرصة الفوز برحلة عمرة مميزة وذلك من خلال استخدام بطاقات بوبيان Visa الائتمانية أو مسبقة الدفع وتجميع النقاط خلال فترة الحملة.

وتمنح الحملة 20 رابحاً فرصة الحصول على باقة لرحلة عمرة لشخصين، تشمل الإقامة لمدة ليلتين في فندق حياة ريجنسي – جبل عمر في مكة المكرمة، إلى جانب تذاكر سفر ذهاباً وإياباً من الكويت إلى جدة، وخدمة المواصلات من وإلى مكة، بما يوفّر تجربة مميّزة ومتكاملة للعملاء الرابحين.

وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان، سبيكة العبدالله، أن إطلاق هذه التجربة يأتي ضمن توجه البنك لتقديم مكافآت ذات قيمة معنوية ، تعكس القرب من العملاء والحرص على تقديم تجارب جديدة ترتبط بأسلوب حياتهم واهتماماتهم، مشيرة إلى أن حملة Boubyan Xperience صُممت لتكون حملة مكافآت لتجارب استثنائية للعملاء.

وأوضحت أن آلية المشاركة في الحملة تبدأ بتسجيل العميل، وهو ما يمنحه مباشرة نقاطاً إضافية تعزز فرصه في الربح، إلى جانب اكتساب نقاط على كل عملية شراء معتمدة تتم باستخدام بطاقات بوبيان Visa سواء عبر نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني. كما يحصل العملاء على نقاط إضافية مقابل حجم الإنفاق، بما يُشجع على الاستخدام اليومي للبطاقات في مختلف العمليات.

وأضافت أن الحملة تتيح أيضاً فرصاً إضافية لتعزيز رصيد النقاط من خلال إصدار البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع، مؤكدة أن اختيار الرابحين سيتم بناءً على إجمالي النقاط المكتسبة خلال فترة الحملة لكل دورة احتساب نقاط، حيث سيتم اختيار الرابحين بناءً على أعلى معدل إنفاق كالتالي: رابحين اثنين من عملاء المصرفية الخاصة أو بريميوم، ثلاثة رابحين من عملاء بلاتينوم، وخمس رابحين من عملاء Pro .

وتنقسم عملية احتساب النقاط على فترتين بشكل منفصل لضمان تكافؤ الفرص، الفترة الأولى من 1 مايو إلى 31 مايو والفترة الثانية من 1 يونيو إلى 30 يونيو 2026 .وسيتم الإعلان عن أعلى 10 عملاء من حيث الإنفاق بتاريخ 9 يونيو 2026 للفترة الأولى، و8 يوليو 2026 للفترة الثانية في حسابات بوبيان على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

واختتمت العبدالله مؤكدة أن بنك بوبيان يواصل الابتكار في تصميم حملاته التسويقية، من خلال تقديم تجارب نوعية تُثري علاقة العملاء بالبطاقات المصرفية، وتحوّلها من مجرد وسيلة دفع إلى بوابة تفتح المجال أمام تجارب ذات معنى وقيمة، تعزز ارتباط العملاء بعلامة بوبيان وتواكب تطلعاتهم المختلفة.