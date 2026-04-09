أنقرة تحث واشنطن وطهران على اعتماد نهج “تصالحي” في مباحثات إسلام آباد

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني

حثت تركيا الخميس الولايات المتحدة وإيران على اعتماد نهج “تصالحي” في المباحثات المرتقبة بينهما في إسلام آباد، تزامنا مع وقف إطلاق النار الذي يسري لأسبوعين بوساطة من باكستان.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة “من الأهمية بمكان أن يعتمد الأطراف موقفا تصالحيا، مرنا، صبورا، وبنّاء في المباحثات التي ستبدأ في باكستان”.

وشدد فيدان على ضرورة أن يشمل وقف اطلاق النار في الشرق الاوسط لبنان، الذي لا يزال يتعرض لضربات اسرائيلية كثيفة ودامية.

وقال فيدان “نأمل بتنفيذ كامل لوقف إطلاق النار على الارض، بما يشمل لبنان، وأن تفضي العملية الى سلام مستدام”.