الكهرباء: منظومتا الكهرباء والماء مستقرتان وتحت السيطرة

المتحدث باسم وزارة الكهرباء والماء المهندسة فاطمة حياة

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم السبت أن منظومتي الكهرباء والماء مستقرتان وتحت السيطرة وذلك رغم استمرار العدوان الإيراني الآثم.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وبينت حياة أن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت خلال الأيام الماضية لاعتداءات أسفرت عن أضرار مادية في أحد المباني الخدمية كما تعرضت محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه يوم أمس لاعتداء آخر مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأكدت جدية الوزارة في متابعة أعمالها واستمرار جهودها لضمان استدامة عمل منظومتي الكهرباء والماء بكفاءة عالية عبر تكثيف أعمال الصيانة والتأهيل ورفع جاهزية الفرق الفنية واتباع خطة الطوارئ الشاملة على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.

وقالت حياة ان الوزارة أعلنت عن استئناف أعمال الصيانة الدورية لمحطات التحويل الثانوية وهي أعمال صيانة وقائية لضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها التشغيلية استعدادا لفصل الصيف.

وأوضحت أن الوزارة بدأت بتنفيذ تلك الأعمال منذ شهر سبتمبر الماضي وتم إيقافها مؤقتا خلال شهر رمضان المبارك وستستأنف العمل بها ابتداء من يوم غد الأحد وتقوم بتوصيل مولدات متنقلة لتعويض الأحمال الكهربائية المفصولة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة وذلك لتقليل فترة فصل التيار الكهربائي.

وأضافت أن الوزارة تشدد على أن الحفاظ على الموارد الوطنية مسؤولية جماعية وأن الاستخدام الأمثل للكهرباء والماء يعد ركيزة أساسية لدعم استقرار منظومتي الكهرباء والماء واستدامة الخدمات المقدمة.

وعبرت عن خالص شكر وتقدير الوزارة لكوادرها الوطنية من المهندسين والفنيين والعاملين الذين يواصلون أداء مهامهم على مدار الساعة بكفاءة عالية وإحساس رفيع بالمسؤولية بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه.

كما ثمنت مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية بالدولة الأمر الذي يعكس روح العمل الحكومي المتكامل ويسهم في رفع جاهزية الاستجابة والتعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

وسألت حياة الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.