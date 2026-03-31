السلطات المختصة في دبي: الانتهاء من التعامل بنجاح مع حادث ناقلة النفط الكويتية دون حدوث أي تسرب نفطي أو تسجيل إصابات

أعلنت السلطات المختصة في دبي اليوم الثلاثاء انتهاء فرقها من التعامل بنجاح مع الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط الكويتية في مياه دبي دون حدوث أي تسرب نفطي أو تسجيل إصابات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لحكومة دبي أكدت فيه انتهاء فرقها من التعامل بنجاح مع حادث ناقلة النفط الكويت بميناء دبي مشددة على عدم حدوث أي تسرب نفطي أو تسجيل اصابات بشرية.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت أنه في تمام الساعة 10ر12 بعد منتصف ليل يوم الاثنين تعرضت ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي.