الحرس الوطني: إسقاط 62 طائرة “درون” و7 طائرات مسيرة منذ بداية العدوان

المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل

قال الحرس الوطني اليوم الاثنين إن قوة (واجب) التابعة له تمكنت منذ بداية العدوان الإيراني الآثم من التعامل وإسقاط 62 طائرة (درون) وسبع طائرات مسيرة عدائية والحد من وصولها لأهدافها في مختلف المواقع الحيوية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم (الحرس) العميد الدكتور جدعان فاضل في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية أن وحدة التخلص من المتفجرات بكتيبة الهندسة تعاملت مع 51 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا وطائرات مسيرة في مواقع متفرقة.

وبين العميد الدكتور جدعان أن الفرق المختصة باشرت مهامها على مدار الساعة وفي ظروف ميدانية دقيقة حيث تمكنت من تحييد مخاطر هذه البلاغات وتأمين المواقع المتأثرة بكفاءة عالية مع الالتزام التام بتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأفاد بأن قوة (واجب) تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة وجاهزية عالية حيث قامت بتأمين 82 موقعا حيويا ضمن منظومة أمنية متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في دولة الكويت وتقديم الدعم والإسناد لمختلف جهات الدولة عند الطلب.

وطمأن المواطنين والمقيمين بأن القراءات طبيعية في الأجواء والمياه الإقليمية الكويتية وأن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بالحرس الوطني على جاهزية تامة على مدار الساعة عبر محطات الرصد البرية والبحرية والأجهزة المتطورة لمتابعة الحالة الإشعاعية والكيماوية وتقديم القراءات المستمرة ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

ولفت من جهة أخرى إلى تقديم رجال الحرس الوطني الدعم والإسناد لوزارة الأشغال العامة بسحب وتصريف مياه الأمطار في مناطق صباح الأحمد والوفرة وجنوب عبدالله المبارك إضافة إلى إسناد قوة الإطفاء العام في إخماد الحرائق وذلك تأكيدا على الدور الاستراتيجي لـ(الحرس) في دعم وإسناد أجهزة الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

واستعرض في هذا الإطار مقطعا مرئيا لجهود رجال الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لوزارة الأشغال العامة وقوة الإطفاء العام.

وأكد استمرار رجال الحرس الوطني في أداء واجباتهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة حفاظا على أمن واستقرار الوطن سائلا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.