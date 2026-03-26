الأشغال: فرق الطوارئ تعاملت مع جميع البلاغات في الطرق الداخلية والسريعة

المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال المهندس أحمد الصالح

قالت وزارة الأشغال العامة اليوم الخميس إن فرق الطوارئ التابعة لها تعاملت مع جميع البلاغات في الطرق الداخلية والطرق السريعة بمختلف المحافظات بإجمالي 300 بلاغ منذ بدء الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم (الأشغال) المهندس أحمد الصالح خلال الإيجاز الإعلامي إن الوزارة على أهبة الاستعداد وقامت بتسخير جميع طاقاتها وامكانياتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تتعرض لها البلاد والغزارة النسبية المصاحبة لها مع ارتفاع الأمواج لأعلى مد في ساعات الذروة الحالية.

وأوضح أن بعض الطرق قد تتعرض إلى تجمعات مياه الأمطار في العديد من المواقع بسبب الغزارة النسبية داعيا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبات على الطرقات والإلتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المعنية.

كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لحين إنتهاء الحالة المطرية وترك الطرق لانسيابية حركة فرق الطوارئ بين المناطق للتعامل مع المياه بشكل فعال وسريع سائلا الله تعالى السلامة للجميع وأن تكون أمطار خير على الكويت.