الحرس الوطني: إسقاط 46 “درون” و6 مسيرات منذ بداية العدوان

المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل

أعلن الحرس الوطني اليوم الخميس تمكن قوة (واجب) التابعة له من إسقاط 46 طائرة (درون) وست طائرات مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الحرس) العميد الدكتور جدعان فاضل في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية ان وحدة التخلص من المتفجرات بكتيبة الهندسة تعاملت منذ بداية العدوان مع 42 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع متفرقة بما أسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وطمأن العميد الدكتور فاضل المواطنين والمقيمين بأن القراءات طبيعية في الأجواء والمياه الإقليمية الكويتية وأن مركز (سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي) بالحرس الوطني على جاهزية تامة على مدار الساعة من خلال محطات الرصد البرية والبحرية.

وأضاف ان الحرس الوطني لديه أجهزة متطورة لمتابعة الحالة الإشعاعية والكيماوية وتقديم القراءات المستمرة ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

وذكر أن قوة (واجب) تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة وجاهزية عالية حيث قامت بتأمين 67 موقعا حيويا ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد وتقديم الدعم والإسناد لمختلف جهات الدولة.

وأكد قدرة قوات الحرس الوطني على التعامل مع الأهداف العدائية في المواقع المكلفة بتأمينها مبينا أن قوات (واجب) تنتشر بمختلف المواقع الحيوية لدولة الكويت وفق نظرة ثاقبة وتوجيه مباشر من قيادة الحرس الوطني بالتعامل مع الطائرات المسيرة العدائية وطائرات (درون) عبر تسليح القوة ومن ضمن أقواس الرمي وللمدى المحدد لسقوط الذخيرة في المواقع المكشوفة على البر والبحر لضمان عدم الإصابة أو إلحاق الضرر بهذه المواقع الحيوية والحفاظ على الأرواح والممتلكات للحد من وصول هذه الطائرات لأهدافها أو لتحديد المواقع الحيوية في البلاد.

كما استعرض المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني مقطعا مرئيا يتعلق بالجهود التي تقوم بها قوة (واجب) موضحا أن قوة مختصة بالحرس الوطني تواصل جهودها في تقديم الدعم والإسناد لوزارة الأشغال العامة وقوة الإطفاء العام في سحب وتصريف مياه الأمطار وذلك تأكيدا على دور الحرس الوطني في دعم أجهزة الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من المواقع التي يتولى الحرس الوطني تأمينها حفاظا على سلامتهم مشيرا إلى أن رجال الحرس الوطني مستمرون في أداء واجباتهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية حفاظا على أمن واستقرار الوطن.

وسأل الله أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.