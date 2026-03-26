الأرصاد الجوية: أمطار مستمرة مع رياح مثيرة للغبار والطقس يبدأ بالاستقرار صباح غد

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد اليوم الخميس بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب الأمطار المتفرقة والرعدية مع رياح مثيرة للغبار على أن يبدأ بالاستقرار صباح غد الجمعة مع فرص لتكون الضباب مساء في نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأمطار تتراوح ما بين متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد أحيانا ورياح نشطة السرعة قوية على فترات تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر.

وأضاف العلي أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ صباح غد الجمعة مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق خلال فترات المساء والصباح الباكر.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم يكون غير مستقر وغائما مع رياح مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة أحيانا أما ليلا فيكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا مع رياح نشطة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة أيضا لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وذكر أن الطقس غدا نهارا يكون دافئا والرياح معتدلة السرعة كما تظهر بعض السحب العالية بينما ليلا يكون الطقس مائلا للبرودة مع سحب متفرقة وفرصة مهيأة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت أفاد بأنه يكون دافئا مع رياح معتدلة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما ليلا فيكون مائلا للبرودة مع سحب متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.