“الداخلية” تدعو مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر مع هطول الأمطار بغزارة وإغلاق بعض الطرق

وزارة الداخلية

دعت وزارة الداخلية مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر فيما تشهده البلاد من هطول الأمطار بغزارة وإغلاق بعض الطرق العامة والمداخل والمخارج لبعض المناطق نظرا إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

ولفتت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الخميس الى إغلاق طريق الملك عبدالعزيز آل سعود (الفحيحيل) للقادم من مدينة الكويت وتحويل المركبات على الدائري السادس باتجاه الجهراء.

وأشارت إلى تحويل المركبات القادمة من طريق الملك عبدالعزيز آل سعود (الفحيحيل) باتجاه مدينة الكويت على شارع التعاون باتجاه دوار البدع.

وذكرت أنه تم تحويل المركبات القادمة من شارع التعاون باتجاه تقاطع المسيلة وإلزام المركبات يمينا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود (الفحيحيل) باتجاه مدينة الكويت.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى إغلاق فرعي الدائري السادس القادم من الجهراء المتجه يمينا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود باتجاه الفحيحيل.

وشددت على المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة مع الانتباه أثناء القيادة والتقيد بقواعد وقوانين المرور حفاظا على السلامة العامة واتباع أوامر وتوجيهات رجال الأمن بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى درجات السلامة.

وأشارت إلى أن هاتف الطوارئ 112 على أتم الاستعداد لاستقبال جميع البلاغات متمنية السلامة للجميع.