هيئة البيئة: مؤشرات جودة الهواء الحالية مستقرة ومطمئنة

المتحدث الرسمي للهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم

قالت الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت إن مؤشرات جودة الهواء الحالية مستقرة ومطمئنة مؤكدة أن الوضع البيئي تحت السيطرة بالكامل.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وبينت الإبراهيم أن الهيئة تواصل عملها على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة لرصد جودة الهواء تضم عددا من المحطات الموزعة في المناطق السكنية والصناعية والحرفية إضافة إلى المواقع القريبة من منشآت إنتاج النفط والبتروكيماويات وذلك لضمان متابعة دقيقة وشاملة لمستويات جودة الهواء في مختلف أنحاء دولة الكويت.

وقالت إن هذه المحطات تعمل على قياس مجموعة واسعة من الملوثات والغازات بشكل دوري كل خمسة دقائق إذ تقوم فرق فنية متخصصة في الهيئة بتحليل هذه البيانات بشكل مستمر ومقارنتها بالمعايير الوطنية والصحية المعتمدة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أنه يتم نشر نتائج رصد جودة الهواء بكل شفافية عبر الموقع الرسمي للهيئة (بيئتنا) بما يتيح للجميع الاطلاع على مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعة مؤكدة أنه في حال وجود توقعات بارتفاع تراكيز الملوثات وتجاوزها للحدود المسموح بها سيتم إبلاغ الجمهور بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفيما يتعلق بالبيئة البحرية أوضحت الإبراهيم ان الهيئة تنفذ برامج مستمرة لمراقبة جودة مياه البحر ومياه الشواطئ على امتداد الشريط الساحلي من خلال إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية ومقارنتها بالمعايير المعتمدة إلى جانب إجراء فحوصات دورية وعشوائية على الأحياء البحرية بما في ذلك الأسماك للتأكد من مستويات الملوثات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

وأضافت أن الهيئة تجري أيضا تحاليل دورية لمياه الشرب للتأكد من جودتها وصلاحيتها وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة.

وأهابت الإبراهيم بالجميع ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات البيئية من مصادرها الرسمية مؤكدة استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي لحماية البيئة وصون صحة المجتمع مع طمأنة الجميع بأن الوضع البيئي الحالي مستقر.

ودعت الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.